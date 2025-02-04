https://crimea.ria.ru/20250204/zhitelnitsa-yalty-stala-pobeditelnitsey-pervenstva-rossii-po-sambo--1143912522.html

Жительница Ялты стала победительницей Первенства России по самбо

Жительница Ялты стала победительницей Первенства России по самбо - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Жительница Ялты стала победительницей Первенства России по самбо

Жительница Ялты Александра Волокитина победила в Первенстве России по самбо среди юношей и девушек, которое состоялось в Новосибирске. Об этом сообщила мэр Ялты РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T20:17

2025-02-04T20:17

2025-02-04T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Жительница Ялты Александра Волокитина победила в Первенстве России по самбо среди юношей и девушек, которое состоялось в Новосибирске. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.Воспитанница Школы самбо имени Павленко триумфально выступила на одном из самых масштабных стартов страны. Он собрал в Новосибирске 650 спортсменов со всей России. Глава Ялты поблагодарила тренеров Владимира Малова, Александра Туровского и Давида Григоряна, под началом которых воспитывается юная спортсменка. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин выиграл золото на международном турнире по теннису"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечтеСевастополец завоевал бронзовую медаль на Кубке России по боксу

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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