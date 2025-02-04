Жительница Ялты стала победительницей Первенства России по самбо
Жительница Ялты победила в Первенстве России по самбо среди юношей и девушек
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАлександра Волокитина (справа) стала победительницей Первенства России по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет. С мэром Ялты Яниной Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Жительница Ялты Александра Волокитина победила в Первенстве России по самбо среди юношей и девушек, которое состоялось в Новосибирске. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.
"Наша Саша лучшая и везет в Крым "золото"! Ялтинка Александра Волокитина стала победительницей Первенства России по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет в весовой категории 80 кг и единственной крымчанкой, которая везет в Республику медаль", - написала она в своем Тelegram-канале.
Воспитанница Школы самбо имени Павленко триумфально выступила на одном из самых масштабных стартов страны. Он собрал в Новосибирске 650 спортсменов со всей России.
"На пути к "золоту" Александра одержала шесть уверенных побед, демонстрируя не только физическую силу и мастерство, но и стратегическое мышление. Кроме того, она завоевала шанс побороться за медали Первенства мира по самбо, которое пройдет в Ташкенте в октябре. Будем болеть всей страной!", - подчеркнула Павленко.
Глава Ялты поблагодарила тренеров Владимира Малова, Александра Туровского и Давида Григоряна, под началом которых воспитывается юная спортсменка.
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