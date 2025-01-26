https://crimea.ria.ru/20250126/sevastopolets-zavoeval-bronzovuyu-medal-na-kubke-rossii-po-boksu-1143674818.html

Севастополец завоевал бронзовую медаль на Кубке России по боксу

Севастополец завоевал бронзовую медаль на Кубке России по боксу - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Севастополец завоевал бронзовую медаль на Кубке России по боксу

Спортсмен из Севастополя, мастер спорта международного класса Дмитрий Шиповский завоевал бронзовую медаль на Кубке России по боксу. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T20:56

2025-01-26T20:56

2025-01-26T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя, мастер спорта международного класса Дмитрий Шиповский завоевал бронзовую медаль на Кубке России по боксу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Соревнования прошли в Самаре, Кубок России был посвящен памяти уроженца Самарской области, двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова."По итогам этого престижного турнира будет сформирована сборная команда России для участия в Чемпионате мира – за награды сразились 104 сильнейших боксера страны", подчеркнул губернатор.Дмитрий Шиповский встретился на ринге с Рафиком Амирхановым и Виталием Бойцовым из Московской области, а также Эдуардом Саввиным из Санкт-Петербурга.В ноябре прошлого года крымчанин Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве мира по боксу среди юниоров. По итогам соревнований юный крымский боксер выполнил норматив на звание мастера спорта международного класса.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин взял золото на чемпионате мира по плаваниюВысокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсменыВ Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, спорт, новости, бокс, награды, самара, соревнования