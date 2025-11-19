Рейтинг@Mail.ru
Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях - РИА Новости Крым, 19.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251119/otkrytie-prodazh-biletov-v-krym-pereneseno-iz-za-remonta-na-putyakh-1151034647.html
Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях
Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях
Из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре часть поездов в Крым временно изменит расписание, а открытие продаж – задержится. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T17:42
2025-11-19T17:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре часть поездов в Крым временно изменит расписание, а открытие продаж – задержится. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".По информации компании-перевозчика, изменения затронут движение поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь. Продажа билетов временно приостановлена с 14 февраля отправлением из Севастополя, с 15 февраля отправлением из Санкт-Петербурга.Кроме того, на поезда №27/28, 67/68, 195/196 Москва – Симферополь, 91/92 Москва – Севастополь закрыта продажа с 15 февраля. Также закрыта продажа с 15 февраля отправлением в оба направления на поезд №77/78 Санкт-Петербург – Симферополь (через Москву)."Поезд №75/76 Симферополь – Омск с 15 января курсирует до Тюмени. Из Тюмени в Симферополь он ходит под номером 185/186. К обычному графику курсирования поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Симферополя с 16 февраля", – уточнили в пресс-службе.Также поезд №141/142 Симферополь – Пермь из Перми не ходит. Вместо него назначили поезд №162/161. К обычному графику работы поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Перми с 14 февраля.Временно закрыта с 15 февраля продажа билетов в оба направления на поезд №315/316 Симферополь – Адлер, а с 16 февраля временно закрыта продажа билетов на поезд №327/328 Симферополь – Кисловодск отправлением из крымской столицы, добавили в компании.Ранее в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" РИА Новости Крым сообщили, что больше 100 тысяч пассажиров забронировали билеты на поезда в Крым на новогодние праздники. Из них – 4 тысячи человек встретят 1 января в пути.
Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях

Часть поездов в Крым временно изменит расписание и даты открытия продаж

17:42 19.11.2025 (обновлено: 17:44 19.11.2025)
 
Поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре часть поездов в Крым временно изменит расписание, а открытие продаж – задержится. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Ремонтные работы на инфраструктуре нужны, чтобы поезда приходили вовремя. Проводить обслуживание пути и контактной сети стараются вне сезона, когда курсирует меньше поездов. Однако в связи с такими работами поезда могут менять расписание, а открытие продаж может задерживаться", – уточнили в пресс-службе.
По информации компании-перевозчика, изменения затронут движение поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь. Продажа билетов временно приостановлена с 14 февраля отправлением из Севастополя, с 15 февраля отправлением из Санкт-Петербурга.
Кроме того, на поезда №27/28, 67/68, 195/196 Москва – Симферополь, 91/92 Москва – Севастополь закрыта продажа с 15 февраля. Также закрыта продажа с 15 февраля отправлением в оба направления на поезд №77/78 Санкт-Петербург – Симферополь (через Москву).
"Поезд №75/76 Симферополь – Омск с 15 января курсирует до Тюмени. Из Тюмени в Симферополь он ходит под номером 185/186. К обычному графику курсирования поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Симферополя с 16 февраля", – уточнили в пресс-службе.
Также поезд №141/142 Симферополь – Пермь из Перми не ходит. Вместо него назначили поезд №162/161. К обычному графику работы поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Перми с 14 февраля.
Временно закрыта с 15 февраля продажа билетов в оба направления на поезд №315/316 Симферополь – Адлер, а с 16 февраля временно закрыта продажа билетов на поезд №327/328 Симферополь – Кисловодск отправлением из крымской столицы, добавили в компании.
Ранее в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" РИА Новости Крым сообщили, что больше 100 тысяч пассажиров забронировали билеты на поезда в Крым на новогодние праздники. Из них – 4 тысячи человек встретят 1 января в пути.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники
Как работает первый в России беспилотный пассажирский транспорт
Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
 
Гранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаКрымПоездЖелезная дорога
 
