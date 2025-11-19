https://crimea.ria.ru/20251119/otkrytie-prodazh-biletov-v-krym-pereneseno-iz-za-remonta-na-putyakh-1151034647.html

Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях

Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях - РИА Новости Крым, 19.11.2025

Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях

Из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре часть поездов в Крым временно изменит расписание, а открытие продаж – задержится. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T17:42

2025-11-19T17:42

2025-11-19T17:44

гранд сервис экспресс

новости крыма

крым

поезд

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151034510_0:202:1281:922_1920x0_80_0_0_56ca109f57b6bb5af49cd49e965625fe.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре часть поездов в Крым временно изменит расписание, а открытие продаж – задержится. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".По информации компании-перевозчика, изменения затронут движение поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь. Продажа билетов временно приостановлена с 14 февраля отправлением из Севастополя, с 15 февраля отправлением из Санкт-Петербурга.Кроме того, на поезда №27/28, 67/68, 195/196 Москва – Симферополь, 91/92 Москва – Севастополь закрыта продажа с 15 февраля. Также закрыта продажа с 15 февраля отправлением в оба направления на поезд №77/78 Санкт-Петербург – Симферополь (через Москву)."Поезд №75/76 Симферополь – Омск с 15 января курсирует до Тюмени. Из Тюмени в Симферополь он ходит под номером 185/186. К обычному графику курсирования поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Симферополя с 16 февраля", – уточнили в пресс-службе.Также поезд №141/142 Симферополь – Пермь из Перми не ходит. Вместо него назначили поезд №162/161. К обычному графику работы поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Перми с 14 февраля.Временно закрыта с 15 февраля продажа билетов в оба направления на поезд №315/316 Симферополь – Адлер, а с 16 февраля временно закрыта продажа билетов на поезд №327/328 Симферополь – Кисловодск отправлением из крымской столицы, добавили в компании.Ранее в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" РИА Новости Крым сообщили, что больше 100 тысяч пассажиров забронировали билеты на поезда в Крым на новогодние праздники. Из них – 4 тысячи человек встретят 1 января в пути.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздникиКак работает первый в России беспилотный пассажирский транспортСхема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, поезд, железная дорога