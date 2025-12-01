Рейтинг@Mail.ru
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму

01.12.2025
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
Рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные... РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.По словам министра, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению."Будет квест по нашим объектам питания, по итогам которого разыграем отдых в Республике Крым. Порядка 30 ресторанов включились в эту акцию с новогодним праздничным меню", – отметил он.Кроме того, создан чат-бот, который с помощью искусственного интеллекта будет предлагать рецептуры крымских блюд из местных продуктов в зависимости от настроения туристов.В целом, по данным сервисов бронирования и агрегаторов, Республика Крым входит в топ-5 направлений на новогодние праздники в нашей стране. Поэтому и программу обещают яркую.
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
По словам министра, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".

"Каждый год, помимо традиционных мероприятий, мы стараемся ее максимально насытить. Это и музейные учреждения, и театры, и все новогодние мероприятия, которые будут проходить в муниципальных образованиях. Это и "елка" в Никитском ботаническом саду… Всего порядка 300 мероприятий запланировано в рамках акции", – рассказал он.

В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению.
"Будет квест по нашим объектам питания, по итогам которого разыграем отдых в Республике Крым. Порядка 30 ресторанов включились в эту акцию с новогодним праздничным меню", – отметил он.
Кроме того, создан чат-бот, который с помощью искусственного интеллекта будет предлагать рецептуры крымских блюд из местных продуктов в зависимости от настроения туристов.
В целом, по данным сервисов бронирования и агрегаторов, Республика Крым входит в топ-5 направлений на новогодние праздники в нашей стране. Поэтому и программу обещают яркую.

"Большая программа запланирована. Конечно, гостей уже на вокзале в Симферополе будет встречать наш традиционный оркестр Дедов Морозов с розыгрышами, подарками, в том числе для самых маленьких гостей. Поэтому праздничное новогоднее настроение, как дома, будет создаваться уже с железнодорожного перрона", – заключил Ганзий.

