Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.По словам министра, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению."Будет квест по нашим объектам питания, по итогам которого разыграем отдых в Республике Крым. Порядка 30 ресторанов включились в эту акцию с новогодним праздничным меню", – отметил он.Кроме того, создан чат-бот, который с помощью искусственного интеллекта будет предлагать рецептуры крымских блюд из местных продуктов в зависимости от настроения туристов.В целом, по данным сервисов бронирования и агрегаторов, Республика Крым входит в топ-5 направлений на новогодние праздники в нашей стране. Поэтому и программу обещают яркую. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелейРоссияне в декабре выбирают Ялту – цены в отеляхМашина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство

