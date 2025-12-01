https://crimea.ria.ru/20251201/orkestr-dedov-morozov-i-shou-programma-chto-gotovyat-na-novyy-god-v-krymu-1151316502.html
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
Рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T21:08
2025-12-01T21:08
2025-12-01T21:08
радио "спутник в крыму"
новый год
новый год в крыму
сергей ганзий
крым курортный
отдых в крыму
внутренний туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151263646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_666593b8992ae17d2f4c488bf87817e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.По словам министра, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома".В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению."Будет квест по нашим объектам питания, по итогам которого разыграем отдых в Республике Крым. Порядка 30 ресторанов включились в эту акцию с новогодним праздничным меню", – отметил он.Кроме того, создан чат-бот, который с помощью искусственного интеллекта будет предлагать рецептуры крымских блюд из местных продуктов в зависимости от настроения туристов.В целом, по данным сервисов бронирования и агрегаторов, Республика Крым входит в топ-5 направлений на новогодние праздники в нашей стране. Поэтому и программу обещают яркую. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелейРоссияне в декабре выбирают Ялту – цены в отеляхМашина времени и чудеса вокруг: в Крыму открылось новогоднее министерство
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151263646_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a14066ee30979944db2c29600fbf839c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, новый год в крыму, сергей ганзий, крым курортный, отдых в крыму, внутренний туризм
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
Крым подготовил для туристов на Новый год и каникулы около 300 мероприятий
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым
. Рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
По словам министра, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция "Новый год в Крыму как дома"
.
"Каждый год, помимо традиционных мероприятий, мы стараемся ее максимально насытить. Это и музейные учреждения, и театры, и все новогодние мероприятия, которые будут проходить в муниципальных образованиях. Это и "елка" в Никитском ботаническом саду… Всего порядка 300 мероприятий запланировано в рамках акции", – рассказал он.
В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению.
"Будет квест по нашим объектам питания, по итогам которого разыграем отдых в Республике Крым. Порядка 30 ресторанов включились в эту акцию с новогодним праздничным меню", – отметил он.
Кроме того, создан чат-бот, который с помощью искусственного интеллекта будет предлагать рецептуры крымских блюд из местных продуктов в зависимости от настроения туристов.
В целом, по данным сервисов бронирования и агрегаторов, Республика Крым входит в топ-5 направлений на новогодние праздники в нашей стране. Поэтому и программу обещают яркую.
"Большая программа запланирована. Конечно, гостей уже на вокзале в Симферополе будет встречать наш традиционный оркестр Дедов Морозов с розыгрышами, подарками, в том числе для самых маленьких гостей. Поэтому праздничное новогоднее настроение, как дома, будет создаваться уже с железнодорожного перрона", – заключил Ганзий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: