В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
Льготные железнодорожные билеты в Крым для маломобильных пассажиров доступны к продаже на 2026 год при наличии специального промокода. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Льготные железнодорожные билеты в Крым для маломобильных пассажиров доступны к продаже на 2026 год при наличии специального промокода. Об этом в четверг сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Льготные билеты можно оформить на поезда "Гранд Сервис Экспресс", следующие в Крым и Севастополь. Скидка действует на места в вагонах СВ и купейных вагонах."Если у пассажира еще нет промокода на скидку, его нужно получить, оставив заявку на сайте. Промокод выдается до 31 декабря 2026 года. Если заявка повторная, то после проверки прежний промокод будет продлен на срок до 31 декабря 2026 года. Если инвалидность не подтвердится, то пассажир сможет использовать свой старый промокод до даты отправления 31 декабря 2025", – пояснили в компании.Для заполнения заявки нужно указать данные документа, удостоверяющего личность, номер СНИЛС, контактные данные. Ответ придет в течение пяти рабочих дней. Применить промокод можно при покупке билета на сайте или сообщив кассиру.
В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет

Льготные билеты на поезда в Крым для маломобильных пассажиров уже можно купить на 2026 год

18:10 20.11.2025
 
Поезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Льготные железнодорожные билеты в Крым для маломобильных пассажиров доступны к продаже на 2026 год при наличии специального промокода. Об этом в четверг сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Билеты для маломобильных пассажиров со скидкой 50% от провозной платы теперь можно купить и на 2026 год. Промокоды могут получить пассажиры с инвалидностью I группы, дети-инвалиды, а также сопровождающее их лицо", – сказано в сообщении.
Льготные билеты можно оформить на поезда "Гранд Сервис Экспресс", следующие в Крым и Севастополь. Скидка действует на места в вагонах СВ и купейных вагонах.
"Если у пассажира еще нет промокода на скидку, его нужно получить, оставив заявку на сайте. Промокод выдается до 31 декабря 2026 года. Если заявка повторная, то после проверки прежний промокод будет продлен на срок до 31 декабря 2026 года. Если инвалидность не подтвердится, то пассажир сможет использовать свой старый промокод до даты отправления 31 декабря 2025", – пояснили в компании.
Для заполнения заявки нужно указать данные документа, удостоверяющего личность, номер СНИЛС, контактные данные. Ответ придет в течение пяти рабочих дней. Применить промокод можно при покупке билета на сайте или сообщив кассиру.
