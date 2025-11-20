https://crimea.ria.ru/20251120/v-krym-na-poezde-so-skidkoy--kak-oformit-lgotnyy-bilet-1151064813.html

В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет

В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет - РИА Новости Крым, 20.11.2025

В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет

Льготные железнодорожные билеты в Крым для маломобильных пассажиров доступны к продаже на 2026 год при наличии специального промокода. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T18:10

2025-11-20T18:10

2025-11-20T18:10

гранд сервис экспресс

поезд

железная дорога

поезд "таврия"

новости крыма

крым

отдых в крыму

льгота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151060810_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8683a5cea0031668d7c89fa435fe8b84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Льготные железнодорожные билеты в Крым для маломобильных пассажиров доступны к продаже на 2026 год при наличии специального промокода. Об этом в четверг сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Льготные билеты можно оформить на поезда "Гранд Сервис Экспресс", следующие в Крым и Севастополь. Скидка действует на места в вагонах СВ и купейных вагонах."Если у пассажира еще нет промокода на скидку, его нужно получить, оставив заявку на сайте. Промокод выдается до 31 декабря 2026 года. Если заявка повторная, то после проверки прежний промокод будет продлен на срок до 31 декабря 2026 года. Если инвалидность не подтвердится, то пассажир сможет использовать свой старый промокод до даты отправления 31 декабря 2025", – пояснили в компании.Для заполнения заявки нужно указать данные документа, удостоверяющего личность, номер СНИЛС, контактные данные. Ответ придет в течение пяти рабочих дней. Применить промокод можно при покупке билета на сайте или сообщив кассиру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путяхСхема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменитсяВ Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, железная дорога, поезд "таврия", новости крыма, крым, отдых в крыму, льгота