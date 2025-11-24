https://crimea.ria.ru/20251124/rekordnoe-kolichestvo-passazhirov-perevezli-poezda-v-krymskom-napravlenii-1151133930.html
Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении за прошедший курортный сезон с мая по сентябрь. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд сервис экспресс" Альберт Садретдинов.Всего, по словам Садретдинова, в крымском направлении курсировали 22 пары поездов. Компания запустила также поезда по трем новым направлениям из Санкт-Петербурга, Таганрога и Владикавказа.Также начальник управления рассказал о случаях задержек поездов в пути следования."Было несколько случаев, когда наши поезда по различным причинам задерживались. Наши партнеры из Крымской железной дороги и Российских железных дорог оперативно отрабатывали все повреждения, которые могли быть. Всем пассажирам по необходимости оперативно подвозилось питание. В целом задержки были минимальны и эти ситуации отрабатывались очень оперативно и качественно", – констатировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путяхСхема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменитсяВ Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов
Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
