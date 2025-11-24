Рейтинг@Mail.ru
Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/rekordnoe-kolichestvo-passazhirov-perevezli-poezda-v-krymskom-napravlenii-1151133930.html
Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении за прошедший курортный сезон с мая по сентябрь. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T17:22
2025-11-24T17:22
новости крыма
крым
поезд
железная дорога
гранд сервис экспресс
крым курортный
отдых в крыму
внутренний туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/04/1139345105_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_facc304175a66357cc0d8ec3d1bbd9a0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении за прошедший курортный сезон с мая по сентябрь. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд сервис экспресс" Альберт Садретдинов.Всего, по словам Садретдинова, в крымском направлении курсировали 22 пары поездов. Компания запустила также поезда по трем новым направлениям из Санкт-Петербурга, Таганрога и Владикавказа.Также начальник управления рассказал о случаях задержек поездов в пути следования."Было несколько случаев, когда наши поезда по различным причинам задерживались. Наши партнеры из Крымской железной дороги и Российских железных дорог оперативно отрабатывали все повреждения, которые могли быть. Всем пассажирам по необходимости оперативно подвозилось питание. В целом задержки были минимальны и эти ситуации отрабатывались очень оперативно и качественно", – констатировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путяхСхема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменитсяВ Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/04/1139345105_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_a039b378b2a8ed4c52c81c92aaf96018.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, поезд, железная дорога, гранд сервис экспресс, крым курортный, отдых в крыму, внутренний туризм
Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении

Более трех миллионов пассажиров перевезли в крымском направлении поезда за курортный сезон

17:22 24.11.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПоезд
Поезд
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении за прошедший курортный сезон с мая по сентябрь. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд сервис экспресс" Альберт Садретдинов.

"Мы перевезли в этом году более 3 миллионов 40 тысяч пассажиров. Это на 3% больше, чем в прошлом году", – сказал собеседник.

Всего, по словам Садретдинова, в крымском направлении курсировали 22 пары поездов. Компания запустила также поезда по трем новым направлениям из Санкт-Петербурга, Таганрога и Владикавказа.

"Наши поезда охватывали очень широкую маршрутную сеть и проходили через 46 субъектов и регионов. В целом, если говорить про то, какие поезда были наиболее востребованы, то это поезда, которые соединяют полуостров с крупными хабами: Москва, Санкт-Петербург и Адлер", – перечислил спикер.

Также начальник управления рассказал о случаях задержек поездов в пути следования.
"Было несколько случаев, когда наши поезда по различным причинам задерживались. Наши партнеры из Крымской железной дороги и Российских железных дорог оперативно отрабатывали все повреждения, которые могли быть. Всем пассажирам по необходимости оперативно подвозилось питание. В целом задержки были минимальны и эти ситуации отрабатывались очень оперативно и качественно", – констатировал он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях
Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов
 
Новости КрымаКрымПоездЖелезная дорогаГранд Сервис ЭкспрессКрым курортныйОтдых в КрымуВнутренний туризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
17:07На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко
16:53В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России
16:27Умер один из музыкантов ABBA
16:11Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
15:58Новые траектории для инвестиций обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
15:46Эрдоган готов организовать переговоры по Украине в Стамбуле
15:40В Бахчисарае перекроют дороги и будут "ловить террористов" возле гимназии
15:34Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости
15:25ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания
15:10В Крыму отменили особый противопожарный режим
14:55Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью
14:45Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ
14:34Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева
14:24Мошенник украл у участника СВО из Симферополя 1,6 млн рублей
14:16Трамп сделал заявление о переговорах по урегулированию на Украине
14:02Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
13:49Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта
13:39В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города
13:11В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта
Лента новостейМолния