https://crimea.ria.ru/20250506/po-medalyam-i-nadpisyam--v-sevastopole-vernuli-imena-boytsov-krasnoy-armii-1146259391.html

По медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армии

По медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армии - РИА Новости Крым, 06.05.2025

По медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армии

В Севастополе на Мемориальном братском кладбище на Дергачах перезахоронили останки 158 советских воинов. Пятерым из них вернули имена. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T19:55

2025-05-06T19:55

2025-05-06T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на Мемориальном братском кладбище на Дергачах перезахоронили останки 158 советских воинов. Пятерым из них вернули имена. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сержант Александр Васильевич Клыков. Его останки обнаружили в районе Камышловского оврага. При нем сохранились фрагменты красноармейской книжки, по которой идентифицировали личность и место призыва. Александр Васильевич ушел на войну добровольцем в апреле 1942 года. В последнем письме он указал, что направляется в Севастополь. Дальше след потерялся — семья считала своего бойца пропавшим без вести, отметил губернатор.Иван Николаевич Вацадзе. При нем был найден солдатский медальон, уплотненный шелковой нитью. Такая хитрость помогла сохранить запись. Иван Николаевич родился в селе Уджарма Грузинской ССР. До войны он работал на заводе, выпускающем самолеты, имел бронь. Но в 1941 году добровольцем ушел на фронт, защищал Севастополь в составе 388-й стрелковой дивизии, считался пропавшим без вести.Сержант Владимир Маркович Семенов. Его личность удалось восстановить благодаря номеру медали "За Отвагу", которая была при нем. Владимир Маркович был призван из Красноярского края, поиск его родственников продолжается.Красноармеец А.Н. Гаврилов. Эту фамилию установили по надписи на фляжке. По надписи на ремне определили и фамилию еще одного бойца – красноармейца Попова. Их имена и отчества не известны, равно как и их судьбы.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев, погибших на полуострове во время Великой Отечественной войны. Девять бойцов удалось идентифицировать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском районе нашли останки пятерых защитников РодиныПод Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армииБессмертная память: в Феодосии перезахоронили останки красноармейцев

https://crimea.ria.ru/20250418/o-geroyakh-bylykh-vremen-glavnye-pamyatniki-velikoy-otechestvennoy-v-krymu-1145792464.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, память, общество