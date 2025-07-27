Рейтинг@Mail.ru
Поисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250727/poiskovikam-snova-razreshili-rabotat-v-adzhimushkayskikh-kamenolomnyakh-1148271511.html
Поисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях
Поисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Поисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях
Старейшая в России поисковая экспедиция, которая проходила в Аджимушкайских каменоломнях с 1972 года, возобновилась. Об этом говорится в официальной группе... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T13:45
2025-07-27T14:37
аджимушкайские каменоломни
великая отечественная война
елена цунаева
керчь
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
военно-патриотическое поисковое объединение "крым-поиск"
поисковые работы
история
год защитника отечества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148271349_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_014ff3247f7e690c592468481bb3accb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Старейшая в России поисковая экспедиция, которая проходила в Аджимушкайских каменоломнях с 1972 года, возобновилась. Об этом говорится в официальной группе экспедиции Вконтакте.Также к поисковикам присоединяются астраханцы, ростовчане, поисковики из Севастополя и Архангельска.В первые дни экспедиции поисковики заняты так называемой расконсервацией, то есть снятием породы, которой в последнем сезоне после окончания работ были перекрыты участки культурного слоя, пишет руководитель поисковой вахты Аджимушкай-2025 Владимир Симонов, работы ведутся на так называемом "Лошадином завале".В 2023 году из-за диверсии на Крымском мосту Вахта памяти в Аджимушкае не состоялась. Также не проходила она и в 2024 – из-за конфликта поисковиков с руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника: руководство заповедника ссылалось на то, что поисковикам необходимо оформлять для работы так называемые открытые листы, которыми при раскопках пользуются археологи. В 2025 году компромисс, очевидно, удалось найти.Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких войск. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров отступающих частей были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.В условиях борьбы за пищу, медикаменты и питьевую воду, выдерживая постоянные газовые атаки и взрывы подземных ходов, советские бойцы наносили существенный урон врагу. Сопротивление в Аджимушкайских каменоломнях так и не было сломлено. Для подавления подземного гарнизона немецкое командование было вынуждено перебросить в район каменоломен половину своих войск, находившихся в Керчи.Лишь к сентябрю, когда силы защитников почти иссякли, а истощенные бойцы едва держали в руках оружие, организованное сопротивление в каменоломнях прекратилось. Но последние красноармейцы из Аджимушкая были взяты в плен фашистами только в конце октября 1942 года.В Аджимушкайских каменоломнях в боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода погибли тысячи советских бойцов и мирных жителей. Имена большинства из них до сих пор неизвестны.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступленияхУкраинец помогает изучать Аджимушкай: "история одна и победа одна"В Керчи нашли сейф с документами 1942 года и останки бойца АджимушкаяВ Керчи поисковики установили имя защитника АджимушкаяПо 100 г воды на троих: акт осмотра Аджимушкайских каменоломен в 1944 году
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148271349_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_0ddf6e3a6410b4fbd5726c56ce0e835d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аджимушкайские каменоломни, великая отечественная война, елена цунаева , керчь, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), военно-патриотическое поисковое объединение "крым-поиск", поисковые работы, история, год защитника отечества
Поисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях

В каменоломнях Аджимушкая после двухлетнего перерыва снова началась поисковая экспедиция

13:45 27.07.2025 (обновлено: 14:37 27.07.2025)
 
© Личный архив поисковой экспедиции Аджимушкай-2025Поисковые работы на Аджимушкайских каменоломнях
Поисковые работы на Аджимушкайских каменоломнях
© Личный архив поисковой экспедиции Аджимушкай-2025
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Старейшая в России поисковая экспедиция, которая проходила в Аджимушкайских каменоломнях с 1972 года, возобновилась. Об этом говорится в официальной группе экспедиции Вконтакте.
"Лагерь стоит, инструменты приводятся в порядок и группы подъезжают. К керчанам, заехавшим на день раньше, уже присоединились дружная тамбовская команда, ребята из Чеченской Республики, представители Москвы и Тобольска", - говорится в сообщении.
Также к поисковикам присоединяются астраханцы, ростовчане, поисковики из Севастополя и Архангельска.
В первые дни экспедиции поисковики заняты так называемой расконсервацией, то есть снятием породы, которой в последнем сезоне после окончания работ были перекрыты участки культурного слоя, пишет руководитель поисковой вахты Аджимушкай-2025 Владимир Симонов, работы ведутся на так называемом "Лошадином завале".
В 2023 году из-за диверсии на Крымском мосту Вахта памяти в Аджимушкае не состоялась. Также не проходила она и в 2024 – из-за конфликта поисковиков с руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника: руководство заповедника ссылалось на то, что поисковикам необходимо оформлять для работы так называемые открытые листы, которыми при раскопках пользуются археологи. В 2025 году компромисс, очевидно, удалось найти.
Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких войск. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.
В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров отступающих частей были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.
В условиях борьбы за пищу, медикаменты и питьевую воду, выдерживая постоянные газовые атаки и взрывы подземных ходов, советские бойцы наносили существенный урон врагу. Сопротивление в Аджимушкайских каменоломнях так и не было сломлено. Для подавления подземного гарнизона немецкое командование было вынуждено перебросить в район каменоломен половину своих войск, находившихся в Керчи.
Лишь к сентябрю, когда силы защитников почти иссякли, а истощенные бойцы едва держали в руках оружие, организованное сопротивление в каменоломнях прекратилось. Но последние красноармейцы из Аджимушкая были взяты в плен фашистами только в конце октября 1942 года.
В Аджимушкайских каменоломнях в боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода погибли тысячи советских бойцов и мирных жителей. Имена большинства из них до сих пор неизвестны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступлениях
Украинец помогает изучать Аджимушкай: "история одна и победа одна"
В Керчи нашли сейф с документами 1942 года и останки бойца Аджимушкая
В Керчи поисковики установили имя защитника Аджимушкая
По 100 г воды на троих: акт осмотра Аджимушкайских каменоломен в 1944 году
 
Аджимушкайские каменоломниВеликая Отечественная войнаЕлена ЦунаеваКерчьВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь)Военно-патриотическое поисковое объединение "Крым-поиск"Поисковые работыИсторияГод Защитника Отечества
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29К Дню ВМФ "Россия сегодня" выпустила подкаст об истории российского флота
15:10Крымский мост: в очереди на досмотр более тысячи машин
14:43Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
14:22Курила в постели: на пожаре в симферопольской многоэтажке погибла женщина
14:07Крупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машины
13:45Поисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях
13:28При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта
13:14День ВМФ России: история и традиции праздника
12:44Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота
12:20Новости СВО: что нового на фронтах
12:07Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе
11:54Двигатели упавшего АН-24 обнаружили в Приамурской тайге
11:32Из-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек
11:11Крымский мост: очереди растут с двух сторон транспортного перехода
10:47ЧП на железной дороге в Волгоградской области – задерживаются 8 поездов
10:33Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян
10:01"Неразрывны с Крымом": на полуострове поздравили офицеров и моряков ВМФ
09:41Сражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВО
09:11Крымский мост: растет очередь со стороны Кубани
08:44Богослужения и крестный ход – День Крещения Руси в Новом Херсонесе
Лента новостейМолния