https://crimea.ria.ru/20250727/poiskovikam-snova-razreshili-rabotat-v-adzhimushkayskikh-kamenolomnyakh-1148271511.html

Поисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях

Поисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Поисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломнях

Старейшая в России поисковая экспедиция, которая проходила в Аджимушкайских каменоломнях с 1972 года, возобновилась. Об этом говорится в официальной группе... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T13:45

2025-07-27T13:45

2025-07-27T14:37

аджимушкайские каменоломни

великая отечественная война

елена цунаева

керчь

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

военно-патриотическое поисковое объединение "крым-поиск"

поисковые работы

история

год защитника отечества

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Старейшая в России поисковая экспедиция, которая проходила в Аджимушкайских каменоломнях с 1972 года, возобновилась. Об этом говорится в официальной группе экспедиции Вконтакте.Также к поисковикам присоединяются астраханцы, ростовчане, поисковики из Севастополя и Архангельска.В первые дни экспедиции поисковики заняты так называемой расконсервацией, то есть снятием породы, которой в последнем сезоне после окончания работ были перекрыты участки культурного слоя, пишет руководитель поисковой вахты Аджимушкай-2025 Владимир Симонов, работы ведутся на так называемом "Лошадином завале".В 2023 году из-за диверсии на Крымском мосту Вахта памяти в Аджимушкае не состоялась. Также не проходила она и в 2024 – из-за конфликта поисковиков с руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника: руководство заповедника ссылалось на то, что поисковикам необходимо оформлять для работы так называемые открытые листы, которыми при раскопках пользуются археологи. В 2025 году компромисс, очевидно, удалось найти.Аджимушкайские каменоломни – подземные каменоломни в городской черте Керчи, ранее поселка Аджимушкай, где велась подземная выработка камня. В катакомбах со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких войск. Это наиболее известный военно-исторический памятник города-героя Керчи.В условиях отступления Красной армии и наступления фашистских войск под Керчью в мае 1942 года часть советских бойцов и командиров отступающих частей были вынуждены спуститься под землю. В Центральных Аджимушкайских каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 тысяч бойцов и командиров. Вместе с войсками под землю спустились и мирные жители, всего около 13 тысяч человек.В условиях борьбы за пищу, медикаменты и питьевую воду, выдерживая постоянные газовые атаки и взрывы подземных ходов, советские бойцы наносили существенный урон врагу. Сопротивление в Аджимушкайских каменоломнях так и не было сломлено. Для подавления подземного гарнизона немецкое командование было вынуждено перебросить в район каменоломен половину своих войск, находившихся в Керчи.Лишь к сентябрю, когда силы защитников почти иссякли, а истощенные бойцы едва держали в руках оружие, организованное сопротивление в каменоломнях прекратилось. Но последние красноармейцы из Аджимушкая были взяты в плен фашистами только в конце октября 1942 года.В Аджимушкайских каменоломнях в боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода погибли тысячи советских бойцов и мирных жителей. Имена большинства из них до сих пор неизвестны.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкайские каменоломни: новые факты о нацистских преступленияхУкраинец помогает изучать Аджимушкай: "история одна и победа одна"В Керчи нашли сейф с документами 1942 года и останки бойца АджимушкаяВ Керчи поисковики установили имя защитника АджимушкаяПо 100 г воды на троих: акт осмотра Аджимушкайских каменоломен в 1944 году

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аджимушкайские каменоломни, великая отечественная война, елена цунаева , керчь, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), военно-патриотическое поисковое объединение "крым-поиск", поисковые работы, история, год защитника отечества