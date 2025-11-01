"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена

https://crimea.ria.ru/20251101/ognennaya-zemlya-i-ledyanoe-more--v-kerchi-vspominayut-geroev-eltigena-1150586441.html

У каждого народа есть свои знаковые сражения. Эти битвы обычно называют переломными моментами. В истории Керчи – это Эльтигенский десант Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 01.11.2025

2025-11-01T09:08

2025-11-01T09:08

2025-11-01T08:39

КЕРЧЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. У каждого народа есть свои знаковые сражения. Эти битвы обычно называют переломными моментами. В истории Керчи – это Эльтигенский десант Великой Отечественной войны. Самые интересные факты этого героического события и коллективный портрет советских штурмовиков – в материале РИА Новости Крым в очередную годовщину десантной операции.Деревня, опутанная колючей проволокойСегодня Эльтиген, ныне Героевское, – развивающийся микрорайон Керчи, куда тысячи россиян приезжают на отдых. Осенью, 82 года назад, это место было похоже на неприступную крепость. Немцы выстроили несколько рубежей обороны: различные типы инженерных заграждений, колючая проволока, мины и десятки укрепленных огневых позиций.В Великую Отечественную войну Керчь пережила две оккупации. Первая длилась полтора месяца – с середины ноября по декабрь 1941 года. Вторая – почти два года: с середины мая 42-го по начало апреля 44-го.К ноябрю 1943 года такие силы были собраны. По замыслу советского командования, атаковать немецко-румынских оккупантов должны были с двух сторон одновременно: в районе Эльтигена, юго-западнее Керчи и Камыш-Бурунского порта, и северо-восточнее города. Планировалось, что гитлеровцы попадут в "клещи". Но свои поправки внесла погода.Шаг в темную морскую водуНочью 31 октября поднялся сильный ветер на северо-востоке, и высадку на этом направлении отменили – в отличие от южного, где шторм начался позже. Поэтому эльтигенцы высаживались в одиночку. И всю мощь фашистских оккупантов, которые "зубами держались" за эту землю, принимали на себя.По официальным данным, 1 ноября 1943 года на песчаный берег Эльтигена смогли высадиться около 2500 советских воинов-десантников.В ледяном штормящем море десантники оказались в полном боевом обмундировании. Помимо оружия, патронов, гранат и пулеметов, многие несли на берег и тяжелые ящики с боекомплектом. И все это под постоянным огнем противника.Советский солдат шел вперед, по прибрежному дну Керченского пролива, глубина которого в некоторых местах была больше человеческого роста. Многие так и остались навсегда в тех ноябрьских водах.Уже утром 1 ноября десантники заняли трехкилометровый плацдарм по фронту и 1–1,5 километров в глубину. Нескольких сотен жизней стоил этот кусок земли. Позже стало подходить подкрепление. Началась высадка и второго десанта – северо-восточнее Керчи.Но силы эльтигенцев истощались. Именно они приняли основной удар противника. Из-за недостачи боеприпасов десантникам приходилось ходить в рукопашный бой. Использовали любую возможность, лишь бы ударить по врагу, лишь бы гитлеровцы почувствовали себя по-настоящему чужими на этой русской земле.Какой ценой добывался мирВоины-эльтигенцы проявляли подлинный героизм. При том, что быта как такового практически не было. Без еды, без питьевой воды, без тепла, без элементарных медицинских условий десантники сражались здесь, на "Огненной земле", за свободу своей Родины.В первых числах декабря гитлеровцы перебросили в район Эльтигена подкрепление и с новой силой начали бить по советским воинам. Десант нес большие потери. Море фактически было блокировано, а следовательно, доставить провизию, боекомплект, эвакуировать раненных было практически невозможно.В ночь на 7 декабря командование дало приказ – покинуть плацдарм. Тяжелораненых пришлось оставить в Эльтигене, и участь многих из них была трагична.По некоторым данным, на земле Эльтигена за 36 суток советский народ потерял около 7,5 тысяч бойцов и командиров. Прорыв с "Огненной земли" не знает аналогов в мировой военной истории.За выдающиеся заслуги перед Родиной высшей степенью отличия – звания "Герой Советского Союза" – был удостоен 61 участник Эльтигенского десанта. Но, как говорят историки, в этой операции героями были все: рядовые солдаты, офицеры, медики, штрафники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бойЕму было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойцаПодвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов

2025

Новости

