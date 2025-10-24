С верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бой

https://crimea.ria.ru/20251024/s-veroy-v-serdtse-i-ladankoy-v-karmane--kak-sovetskie-soldaty-shli-v-boy-1150401482.html
КЕРЧЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. "Не бывает атеистов в окопах под огнем", – пел советский и российский музыкант Егор Летов. Эти строки как нельзя лучше передают настрой солдата, сражающегося за интересы своей страны. И, бывает так, что именно молитва сохраняет жизнь воина в самую, казалось бы, непростую минуту войны. Как вера соединяет поколения защитников Отечества, воевавших и воющих на фронтах, отстаивая свою Родину – в материале РИА Новости Крым.Шли с верой в бойХолмистые степи Керченского полуострова не одно десятилетие еще будут исследовать военные историки. Театр боевых действий здесь – героическая страница истории нашей родины в период Великой Отечественной войны. Так в ходе третьего этапа Вахты Памяти "Крымфронт-2025" поисковики обнаружили останки семи защитников Отечества. Тогда лопаты "штурмовали" землю в трех километрах восточнее села Ячменное. Место знаковое.На этих рубежах в мае 1942 года войска Крымского фронта пытались сдерживать наступление фашистов для того, чтобы дать возможность эвакуироваться бойцам и командирам Красной армии на Тамань. При одном из бойцов была обнаружена ладанка, а также рукописный лист бумаги.Не часто бумага сохраняется таким образом. Но в этот раз случай и стечение обстоятельств были в пользу истории и позволили поисковикам достать, извлечь и прочесть текст.Безымянный геройЖизнь красноармейца оборвалась в бою с оружием в руках. Воин до последней минуты боролся с фашистами, которые наступали плотными рядами со стороны Феодосии. Минометный обстрел. Осколок. И 83 года забвения. Кроме найденного псалма, никаких документов при бойце не было. Пока что это единственное из известного о том, что он оставил миру."Он вел бой и погиб. То есть он не бежал, не убегал не прятался. Он находился в боевых порядках своего подразделения и погиб, сражаясь", – подчеркивает руководитель поискового объединения.Боец скорее всего принадлежал к морским частям Красной армии. Такие выводы поисковики сделали по пуговицам с якорями, которые были найдены при нем. Кроме того специалисты считают, что, возможно, это был человек, который достаточно много писал - почерк хорошо поставлен и выполнен твердой рукой. Но нередко текст 90-го псалма давали воинам с собой матери, сестры, возлюбленные. Как это происходит и сейчас."Я так полагаю, все-таки псалом был для него путеводным, должен был оберегать. Он в это верил и хранил его и ладанку всегда при себе. Он и погиб с верой и в кармане имея эту бумагу", – уверен Николай Шевченко.Сейчас эту рукописную реликвию консервируют и готовят к экспозиции в музее воинской славы Ленинского района. В планах передать псалом в один из храмов Крыма, где верующие смогут посмотреть на этот документ, текст которого написан больше 80-ти лет назад и прошел путь с солдатом, который защищал и освобождал нашу землю.Толкование молитвы90-й Псалом царя Давида содержит восхваление праведника, живущего только верой и надеждой на Бога, в которых (вере и надежде) залог спасения от всех мелких и крупных несчастий жизни, рассказывает настоятель храма святого благоверного князя Дмитрия Донского в Керчи иерей Сергий Кашлюк."Вопреки устоявшемуся мнению, не все бойцы ВОВ были заядлыми коммунистами и атеистами. Большей степени это были люди, которые духовность впитали в себя с материнским молоком, а значит и при партийном билете имели благословение родителей и их молитву за сына-воина", – говорит отец Сергий.Молитва в бою сегодняНа вопрос – спасает ли молитва на войне? Священнослужитель, неоднократно бывавший "за ленточкой", отвечает однозначным – да! И добавляет, что в сегодняшние дни СВО, наши бойцы, не смотря на вероисповедание, молятся Богу перед выполнением боевой задачи.И уверяет, что по вере солдата, через эти крохотные элементы духовной жизни, Господь и сохраняет бойца на поле битвы. и цитирует Евангелие: "Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други своя!".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовПод Керчью поисковики обнаружили останки солдата и офицера Красной армииПо медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армии
КЕРЧЬ, 24 окт – РИА Новости Крым.
"Не бывает атеистов в окопах под огнем", – пел советский и российский музыкант Егор Летов. Эти строки как нельзя лучше передают настрой солдата, сражающегося за интересы своей страны. И, бывает так, что именно молитва сохраняет жизнь воина в самую, казалось бы, непростую минуту войны. Как вера соединяет поколения защитников Отечества, воевавших и воющих на фронтах, отстаивая свою Родину – в материале РИА Новости Крым
.
Шли с верой в бой
Холмистые степи Керченского полуострова не одно десятилетие еще будут исследовать военные историки. Театр боевых действий здесь – героическая страница истории нашей родины в период Великой Отечественной войны. Так в ходе третьего этапа Вахты Памяти "Крымфронт-2025" поисковики обнаружили останки семи защитников Отечества. Тогда лопаты "штурмовали"
землю в трех километрах восточнее села Ячменное. Место знаковое.
На этих рубежах в мае 1942 года войска Крымского фронта пытались сдерживать наступление фашистов
для того, чтобы дать возможность эвакуироваться бойцам и командирам Красной армии на Тамань. При одном из бойцов была обнаружена ладанка, а также рукописный лист бумаги.
"Такие находки бывают, как и крестики. Но у этого военнослужащего в кармане был лист бумаги. Это рукописный текст – 90-й псалом из 16 пунктов, хорошо читаемый и прекрасно сохранившийся", – рассказывает руководитель Военно-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.
Не часто бумага сохраняется таким образом. Но в этот раз случай и стечение обстоятельств были в пользу истории и позволили поисковикам достать, извлечь и прочесть текст.
Безымянный герой
Жизнь красноармейца оборвалась в бою с оружием в руках. Воин до последней минуты боролся с фашистами, которые наступали плотными рядами со стороны Феодосии. Минометный обстрел. Осколок. И 83 года забвения. Кроме найденного псалма, никаких документов при бойце не было. Пока что это единственное из известного о том, что он оставил миру.
"Он вел бой и погиб. То есть он не бежал, не убегал не прятался. Он находился в боевых порядках своего подразделения и погиб, сражаясь", – подчеркивает руководитель поискового объединения.
Боец скорее всего принадлежал к морским частям Красной армии. Такие выводы поисковики сделали по пуговицам с якорями, которые были найдены при нем. Кроме того специалисты считают, что, возможно, это был человек, который достаточно много писал - почерк хорошо поставлен и выполнен твердой рукой. Но нередко текст 90-го псалма давали воинам с собой матери, сестры, возлюбленные. Как это происходит и сейчас.
"Я так полагаю, все-таки псалом был для него путеводным, должен был оберегать. Он в это верил и хранил его и ладанку всегда при себе. Он и погиб с верой и в кармане имея эту бумагу", – уверен Николай Шевченко.
Сейчас эту рукописную реликвию консервируют и готовят к экспозиции в музее воинской славы Ленинского района. В планах передать псалом в один из храмов Крыма, где верующие смогут посмотреть на этот документ, текст которого написан больше 80-ти лет назад и прошел путь с солдатом, который защищал и освобождал нашу землю.
Толкование молитвы
90-й Псалом царя Давида содержит восхваление праведника, живущего только верой и надеждой на Бога, в которых (вере и надежде) залог спасения от всех мелких и крупных несчастий жизни, рассказывает настоятель храма святого благоверного князя Дмитрия Донского в Керчи иерей Сергий Кашлюк.
"Вопреки устоявшемуся мнению, не все бойцы ВОВ были заядлыми коммунистами и атеистами. Большей степени это были люди, которые духовность впитали в себя с материнским молоком, а значит и при партийном билете имели благословение родителей и их молитву за сына-воина", – говорит отец Сергий.
Псалом 90
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.
Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.
Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна,
плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.
Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни,
от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго.
Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится,
обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши.
Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое.
Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему,
яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих.
На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою,
на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия.
Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу eго: с ним есмь в скорби, изму eго и прославлю eго,
долготою дний исполню eго и явлю eму спасение Мое.
Молитва в бою сегодня
На вопрос – спасает ли молитва на войне? Священнослужитель, неоднократно бывавший "за ленточкой", отвечает однозначным – да! И добавляет, что в сегодняшние дни СВО, наши бойцы, не смотря на вероисповедание, молятся Богу перед выполнением боевой задачи.
"Сегодня вера рядового солдата творит чудеса. Бумажная иконка в военном билете останавливает снайперскую пулю, крестик на груди – осколок, поясок с 90-м псалмом на лбу – сохраняет голову бойца", – делится личными наблюдениями Сергий Кашлюк.
И уверяет, что по вере солдата, через эти крохотные элементы духовной жизни, Господь и сохраняет бойца на поле битвы. и цитирует Евангелие: "Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други своя!".
Читайте также на РИА Новости Крым: