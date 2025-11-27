Рейтинг@Mail.ru
Севастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в России - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Севастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в России
Севастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в России - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Севастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в России
Севастополь и Симферополь возглавили топ-10 самых теплых и комфортных мест в России. Об этом сообщает портал "Погода и климат". РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь и Симферополь возглавили топ-10 самых теплых и комфортных мест в России. Об этом сообщает портал "Погода и климат".По данным синоптиков, Севастополь и Симферополь оказались на первой строчке погодного рейтинга с температурными показателями 18,6 градусов тепла. Далее следует крымское село Клепинино, где столбики термометров 26 ноября поднимались до 17,5 градусов.Кроме того, в десятке самых теплых мест России оказался Сочи, где в среду фиксируют 17 градусов тепла, Новороссийск – 16,8 градуса, Майкоп – 16,7. В кубанском поселке Горный и Геленджике температура в среду достигала 16,5 градуса, на Тамани и в Джубге – 16,3.В соответствии с рейтингом сервиса, Симферополь в среду также оказался в топе самых сухих мест в стране. 23 ноября в Симферополе был побит рекорд тепла за 102 года, термометры зафиксировали +24 градуса, сообщала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в КрымуСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
Севастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в России

Севастополь и Симферополь в топе самых теплых и комфортных мест в России

12:56 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь и Симферополь возглавили топ-10 самых теплых и комфортных мест в России. Об этом сообщает портал "Погода и климат".
По данным синоптиков, Севастополь и Симферополь оказались на первой строчке погодного рейтинга с температурными показателями 18,6 градусов тепла. Далее следует крымское село Клепинино, где столбики термометров 26 ноября поднимались до 17,5 градусов.
Кроме того, в десятке самых теплых мест России оказался Сочи, где в среду фиксируют 17 градусов тепла, Новороссийск – 16,8 градуса, Майкоп – 16,7. В кубанском поселке Горный и Геленджике температура в среду достигала 16,5 градуса, на Тамани и в Джубге – 16,3.
В соответствии с рейтингом сервиса, Симферополь в среду также оказался в топе самых сухих мест в стране.
23 ноября в Симферополе был побит рекорд тепла за 102 года, термометры зафиксировали +24 градуса, сообщала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
