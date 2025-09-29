Рейтинг@Mail.ru
В Алуште вводят график подачи воды - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Алуште вводят график подачи воды
В Алуште вводят график подачи воды - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Алуште вводят график подачи воды
В Алуште введут график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище, сообщает глава города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T17:34
2025-09-29T17:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Алуште введут график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище, сообщает глава города Галина Огнева.Воспользоваться ресурсом можно будет с 6 утра и до 10 вечера, однако власти настоятельно просят жителей и гостей города и в это время расходовать воду экономно.Ранее сообщалось, что водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 миллионов кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем характерным для начала маловодного периода тенденциям.В свою очередь, гендиректор "Воды Крыма" рассказывал, что Ялта и Алушта в основном питаются именно за счет водохранилищ естественного стока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе КрымаВ Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияВ Крыму усыхают гиперсоленые озера
В Алуште вводят график подачи воды

В Алуште воду будут подавать по графику

17:34 29.09.2025
 
© РИА Новости. Яков АндреевВодопроводный кран. Архивное фото
Водопроводный кран. Архивное фото
© РИА Новости. Яков Андреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Алуште введут график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище, сообщает глава города Галина Огнева.

"В связи с недостаточным запасом воды в Изобильненском водохранилище для обеспечения круглосуточного водоснабжения города Алушты вводится график подачи воды с 1 октября 2025 года", – сказано в сообщении.

Воспользоваться ресурсом можно будет с 6 утра и до 10 вечера, однако власти настоятельно просят жителей и гостей города и в это время расходовать воду экономно.
Ранее сообщалось, что водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 миллионов кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем характерным для начала маловодного периода тенденциям.
В свою очередь, гендиректор "Воды Крыма" рассказывал, что Ялта и Алушта в основном питаются именно за счет водохранилищ естественного стока.
