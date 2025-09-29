https://crimea.ria.ru/20250929/v-alushte-vvodyat-grafik-podachi-vody-1149833247.html
В Алуште вводят график подачи воды
В Алуште введут график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище, сообщает глава города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T17:34
алушта
вода в крыму
водоснабжение
новости крыма
галина огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Алуште введут график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище, сообщает глава города Галина Огнева.Воспользоваться ресурсом можно будет с 6 утра и до 10 вечера, однако власти настоятельно просят жителей и гостей города и в это время расходовать воду экономно.Ранее сообщалось, что водохранилища естественного стока в Крыму накопили 86 миллионов кубометров воды, что почти вдвое меньше аналогичного показателя прошлого года и соответствует всем характерным для начала маловодного периода тенденциям.В свою очередь, гендиректор "Воды Крыма" рассказывал, что Ялта и Алушта в основном питаются именно за счет водохранилищ естественного стока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе КрымаВ Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияВ Крыму усыхают гиперсоленые озера
