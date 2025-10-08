https://crimea.ria.ru/20251008/v-bakhchisarayskom-rayone-do-kontsa-goda-zakonchat-stroitelstvo-vodovoda-1150049088.html

В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Строительство водовода и резервуаров чистой воды в селе Тургеневка Бахчисарайского района закончат до конца текущего года. На данный момент магистраль готова на 85%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Реализация проекта ведется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Труба диаметром 200 мм пройдет по сложной трассе: уже выполнено семь закрытых проколов, включая переходы под рекой Кача и автомобильными дорогами, что минимизирует вмешательство в инфраструктуру и окружающую среду, отметил Юрий Гоцанюк.Он уточнил, что в рамках проекта также строятся два резервуара чистой воды объемом по 350 кубометров каждый, что обеспечит надежное хранение и бесперебойную подачу воды. На сегодняшний день готовность объекта составляет около 85%.В начале октября в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра. Речь идет об участке, который проходит от сольпрома до Евпаторийского профессионально-технического училища промышленности и сельского хозяйства (СПТУ 46) в районе двух озер, которые являются визитной карточкой въездной группы города Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в КрымуВ Крыму снижаются запасы водыВ Евпатории ускорят строительство детсада на 280 мест

