Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/v-bakhchisarayskom-rayone-do-kontsa-goda-zakonchat-stroitelstvo-vodovoda-1150049088.html
В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода - РИА Новости Крым, 08.10.2025
В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
Строительство водовода и резервуаров чистой воды в селе Тургеневка Бахчисарайского района закончат до конца текущего года. На данный момент магистраль готова на РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T19:55
2025-10-08T18:47
водовод
бахчисарайский район
бахчисарай
юрий гоцанюк
вода
вода крыма
вода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/08/1150048765_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_931086ce42691116ed5a4f45ef6e628c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Строительство водовода и резервуаров чистой воды в селе Тургеневка Бахчисарайского района закончат до конца текущего года. На данный момент магистраль готова на 85%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Реализация проекта ведется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Труба диаметром 200 мм пройдет по сложной трассе: уже выполнено семь закрытых проколов, включая переходы под рекой Кача и автомобильными дорогами, что минимизирует вмешательство в инфраструктуру и окружающую среду, отметил Юрий Гоцанюк.Он уточнил, что в рамках проекта также строятся два резервуара чистой воды объемом по 350 кубометров каждый, что обеспечит надежное хранение и бесперебойную подачу воды. На сегодняшний день готовность объекта составляет около 85%.В начале октября в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра. Речь идет об участке, который проходит от сольпрома до Евпаторийского профессионально-технического училища промышленности и сельского хозяйства (СПТУ 46) в районе двух озер, которые являются визитной карточкой въездной группы города Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в КрымуВ Крыму снижаются запасы водыВ Евпатории ускорят строительство детсада на 280 мест
бахчисарайский район
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/08/1150048765_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_54eb340deaa2ba43d0d48b190ca7e7bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
водовод, бахчисарайский район, бахчисарай, юрий гоцанюк, вода, вода крыма, вода в крыму
В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода

Строительство водной магистрали в Бахчисарайском районе выполнено на 85% – Гоцанюк

19:55 08.10.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Строительство водовода и резервуаров чистой воды в селе Тургеневка Бахчисарайского района закончат до конца текущего года. На данный момент магистраль готова на 85%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Реализация проекта ведется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
"До конца текущего года планируется завершить строительство водовода протяженностью 5,5 км в села Тургеневка, который позволит обеспечить жителей сельской местности стабильным централизованным водоснабжением", – сказано в сообщении.
Труба диаметром 200 мм пройдет по сложной трассе: уже выполнено семь закрытых проколов, включая переходы под рекой Кача и автомобильными дорогами, что минимизирует вмешательство в инфраструктуру и окружающую среду, отметил Юрий Гоцанюк.
Он уточнил, что в рамках проекта также строятся два резервуара чистой воды объемом по 350 кубометров каждый, что обеспечит надежное хранение и бесперебойную подачу воды. На сегодняшний день готовность объекта составляет около 85%.

"Подрядной организации дано поручение ускорить темпы строительства и повысить динамику выполнения работ. В первом квартале следующего года объект будет передан предприятию "Вода Крыма" для дальнейшего эксплуатационного обслуживания", – добавил председатель Совмина РК.

В начале октября в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра. Речь идет об участке, который проходит от сольпрома до Евпаторийского профессионально-технического училища промышленности и сельского хозяйства (СПТУ 46) в районе двух озер, которые являются визитной карточкой въездной группы города Евпатории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в Крыму
В Крыму снижаются запасы воды
В Евпатории ускорят строительство детсада на 280 мест
 
ВодоводБахчисарайский районБахчисарайЮрий ГоцанюкВодаВода КрымаВода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение
20:41Обновлен график плановых отключений света в Феодосии
20:23Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре
19:55В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
19:35Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак
19:16Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки
18:54На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
18:35Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
18:10Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
17:33Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России
17:08Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
16:38Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
16:20178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине
16:07Два района Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях
15:31В Крыму снято ограничение на посещение лесов
15:25ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони
15:19Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СК
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
14:59Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион
14:54Ливни с грозами и ветер обрушатся на Крым
Лента новостейМолния