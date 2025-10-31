Рейтинг@Mail.ru
В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой
В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой - РИА Новости Крым, 31.10.2025
В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой
До конца года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию два крупных объекта инфраструктуры – очистные сооружения "Миндальное" под Судаком и "Утес" в районе... РИА Новости Крым, 31.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149509631_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2507605f40b057e716344b04ca1eef3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. До конца года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию два крупных объекта инфраструктуры – очистные сооружения "Миндальное" под Судаком и "Утес" в районе Алушты. Об этом сообщает председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его словам, станция в селе Миндальное полностью готова к работе. Комплекс оснащен современными системами механической и глубокой биологический очистки, а также ультрафиолетовым обеззараживанием. Он способен очищать до 15 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Сброс очищенной воды будет осуществляться по коллектору протяженностью более пяти километров в озеро Бугаз.КОС "Утес" в поселке Малый Маяк готов на 95%. После модернизации мощность станции увеличится с 3 до 5 тысяч кубометров в сутки. Технологии очистки аналогичны комплексу в Миндальном, а спуск будет осуществляться в море.Ранее сообщалось, что в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра.
крым
судак
алушта
крым, новости крыма, строительство кос в крыму, юрий гоцанюк, судак, алушта, жкх крыма и севастополя
В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой

В Крыму до конца года заработают новые очистные сооружения "Миндальное" и "Утес"

09:40 31.10.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРеконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком
Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. До конца года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию два крупных объекта инфраструктуры – очистные сооружения "Миндальное" под Судаком и "Утес" в районе Алушты. Об этом сообщает председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
По его словам, станция в селе Миндальное полностью готова к работе. Комплекс оснащен современными системами механической и глубокой биологический очистки, а также ультрафиолетовым обеззараживанием. Он способен очищать до 15 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Сброс очищенной воды будет осуществляться по коллектору протяженностью более пяти километров в озеро Бугаз.

"Пусконаладочные работы завершены, ведется подготовка техдокументации для передачи объекта эксплуатирующей организации", – уточнил Гоцанюк.

КОС "Утес" в поселке Малый Маяк готов на 95%. После модернизации мощность станции увеличится с 3 до 5 тысяч кубометров в сутки. Технологии очистки аналогичны комплексу в Миндальном, а спуск будет осуществляться в море.
"В настоящее время завершается монтаж КПП, установка наружного освещения, отделка фасадов, дорожные работы и благоустройство территории", – добавил председатель Совмина.
Ранее сообщалось, что в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра.
КрымНовости КрымаСтроительство КОС в КрымуЮрий ГоцанюкСудакАлуштаЖКХ Крыма и Севастополя
 
