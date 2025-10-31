https://crimea.ria.ru/20251031/v-krymu-do-kontsa-goda-zapustyat-ochistnye-sooruzheniya-pod-sudakom-i-alushtoy-1150569355.html

В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой

В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой - РИА Новости Крым, 31.10.2025

В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой

До конца года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию два крупных объекта инфраструктуры – очистные сооружения "Миндальное" под Судаком и "Утес" в районе... РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T09:40

2025-10-31T09:40

2025-10-31T09:40

крым

новости крыма

строительство кос в крыму

юрий гоцанюк

судак

алушта

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149509631_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2507605f40b057e716344b04ca1eef3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. До конца года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию два крупных объекта инфраструктуры – очистные сооружения "Миндальное" под Судаком и "Утес" в районе Алушты. Об этом сообщает председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его словам, станция в селе Миндальное полностью готова к работе. Комплекс оснащен современными системами механической и глубокой биологический очистки, а также ультрафиолетовым обеззараживанием. Он способен очищать до 15 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Сброс очищенной воды будет осуществляться по коллектору протяженностью более пяти километров в озеро Бугаз.КОС "Утес" в поселке Малый Маяк готов на 95%. После модернизации мощность станции увеличится с 3 до 5 тысяч кубометров в сутки. Технологии очистки аналогичны комплексу в Миндальном, а спуск будет осуществляться в море.Ранее сообщалось, что в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят канализационный коллектор в БалаклавеСколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в КрымуРеконструкция очистных под Алуштой – что сделано

крым

судак

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, строительство кос в крыму, юрий гоцанюк, судак, алушта, жкх крыма и севастополя