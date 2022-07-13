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Азиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Азиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – эксперт
Азиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Азиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – эксперт
Полчища саранчи, уничтожающие в эти дни поля и огороды в нескольких районах Краснодарского края, могут долететь до Крыма, если сложатся определенные погодные... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T12:54
2022-07-13T12:54
сельское хозяйство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Полчища саранчи, уничтожающие в эти дни поля и огороды в нескольких районах Краснодарского края, могут долететь до Крыма, если сложатся определенные погодные условия. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель крымского филиала Россельхозцентра Андрей Алексеенко.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на начало июля выявили 89 очагов распространения саранчи на площади 2,5 тыс. га. Основным видом, как и в прошлые годы, является азиатская перелетная саранча. На 1,5 тыс. га. вредитель уничтожен. В Приморско-Ахтарском районе выявлено заражение саранчовыми на площади 1,4 тыс. га. Как отметили в администрации района, из-за пересыхания рек и увеличения площади земельных участков возможность отрождения личинок появилась на ранее непригодных для этого территориях.По словам специалиста, последствия нашествий саранчи – полное уничтожение сельскохозяйственных культур, в особенности кукурузы, которая для вредителя является самой лакомой пищей после камыша.Фитосанитарный мониторинг пока не показывает наличие стай саранчи в Крыму, добавил глава регионального филиала Россельхозцентра. Ведомство намерено обратиться к главам районов и населению с просьбой немедленно сообщать об обнаружении особей вредителя, чтобы оперативно принять решение о химических обработках опасных зон.
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60
сельское хозяйство, крым
Азиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – эксперт

Эксперт Алексеенко: атака саранчи в Краснодарском крае может докатиться до Крыма

12:54 13.07.2022
 
© Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСаранча. Архивное фото
Саранча. Архивное фото
© Алексей Куденко
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Полчища саранчи, уничтожающие в эти дни поля и огороды в нескольких районах Краснодарского края, могут долететь до Крыма, если сложатся определенные погодные условия. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель крымского филиала Россельхозцентра Андрей Алексеенко.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на начало июля выявили 89 очагов распространения саранчи на площади 2,5 тыс. га. Основным видом, как и в прошлые годы, является азиатская перелетная саранча. На 1,5 тыс. га. вредитель уничтожен. В Приморско-Ахтарском районе выявлено заражение саранчовыми на площади 1,4 тыс. га. Как отметили в администрации района, из-за пересыхания рек и увеличения площади земельных участков возможность отрождения личинок появилась на ранее непригодных для этого территориях.
"Долетит ли саранча с Кубани до Крыма? Все будет зависеть от погодно-климатических условий. Если они так сложатся, что пойдет их бурное развитие, то она, естественно, появится в Крыму. Саранча селится в местах поближе к водоемам, где есть камыш. Как только его перестанет хватать, она начнет группироваться в стаи и делать перелеты в поисках кормовой базы. Угроза, что саранча доберется до нас, безусловно, есть", – сказал Алексеенко.
По словам специалиста, последствия нашествий саранчи – полное уничтожение сельскохозяйственных культур, в особенности кукурузы, которая для вредителя является самой лакомой пищей после камыша.
Фитосанитарный мониторинг пока не показывает наличие стай саранчи в Крыму, добавил глава регионального филиала Россельхозцентра. Ведомство намерено обратиться к главам районов и населению с просьбой немедленно сообщать об обнаружении особей вредителя, чтобы оперативно принять решение о химических обработках опасных зон.
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