https://crimea.ria.ru/20220713/aziatskaya-sarancha-s-kubani-mozhet-doletet-do-kryma--ekspert-1123828565.html
Азиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – эксперт
Азиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Азиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – эксперт
Полчища саранчи, уничтожающие в эти дни поля и огороды в нескольких районах Краснодарского края, могут долететь до Крыма, если сложатся определенные погодные... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T12:54
2022-07-13T12:54
2022-07-13T12:54
сельское хозяйство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Полчища саранчи, уничтожающие в эти дни поля и огороды в нескольких районах Краснодарского края, могут долететь до Крыма, если сложатся определенные погодные условия. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель крымского филиала Россельхозцентра Андрей Алексеенко.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на начало июля выявили 89 очагов распространения саранчи на площади 2,5 тыс. га. Основным видом, как и в прошлые годы, является азиатская перелетная саранча. На 1,5 тыс. га. вредитель уничтожен. В Приморско-Ахтарском районе выявлено заражение саранчовыми на площади 1,4 тыс. га. Как отметили в администрации района, из-за пересыхания рек и увеличения площади земельных участков возможность отрождения личинок появилась на ранее непригодных для этого территориях.По словам специалиста, последствия нашествий саранчи – полное уничтожение сельскохозяйственных культур, в особенности кукурузы, которая для вредителя является самой лакомой пищей после камыша.Фитосанитарный мониторинг пока не показывает наличие стай саранчи в Крыму, добавил глава регионального филиала Россельхозцентра. Ведомство намерено обратиться к главам районов и населению с просьбой немедленно сообщать об обнаружении особей вредителя, чтобы оперативно принять решение о химических обработках опасных зон.
/20210703/V-Krymu-nashestvie-komarov-uchenyy-obyasnil-prichinu-1119757065.html
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Алексей Гончаров
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
сельское хозяйство, крым
Азиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – эксперт
Эксперт Алексеенко: атака саранчи в Краснодарском крае может докатиться до Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Полчища саранчи, уничтожающие в эти дни поля и огороды в нескольких районах Краснодарского края, могут долететь до Крыма, если сложатся определенные погодные условия. Об этом РИА Новости Крым
рассказал руководитель крымского филиала Россельхозцентра Андрей Алексеенко.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на начало июля выявили 89 очагов распространения саранчи на площади 2,5 тыс. га. Основным видом, как и в прошлые годы, является азиатская перелетная саранча. На 1,5 тыс. га. вредитель уничтожен. В Приморско-Ахтарском районе выявлено заражение саранчовыми на площади 1,4 тыс. га. Как отметили в администрации района, из-за пересыхания рек и увеличения площади земельных участков возможность отрождения личинок появилась на ранее непригодных для этого территориях.
"Долетит ли саранча с Кубани до Крыма? Все будет зависеть от погодно-климатических условий. Если они так сложатся, что пойдет их бурное развитие, то она, естественно, появится в Крыму. Саранча селится в местах поближе к водоемам, где есть камыш. Как только его перестанет хватать, она начнет группироваться в стаи и делать перелеты в поисках кормовой базы. Угроза, что саранча доберется до нас, безусловно, есть", – сказал Алексеенко.
По словам специалиста, последствия нашествий саранчи – полное уничтожение сельскохозяйственных культур, в особенности кукурузы, которая для вредителя является самой лакомой пищей после камыша.
Фитосанитарный мониторинг пока не показывает наличие стай саранчи в Крыму, добавил глава регионального филиала Россельхозцентра. Ведомство намерено обратиться к главам районов и населению с просьбой немедленно сообщать об обнаружении особей вредителя, чтобы оперативно принять решение о химических обработках опасных зон.