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Без прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартиры - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Без прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартиры
Без прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартиры - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Без прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартиры
В Керчи десять сирот получили ключи от благоустроенных квартир, случилось это только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в профильном ведомстве. РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T16:21
2023-09-09T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Керчи десять сирот получили ключи от благоустроенных квартир, случилось это только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в профильном ведомстве.Уточнятся, что керчане обратились в органы прокуратуры и рассказали, что еще в детском возрасте осиротели и были включены в список граждан, которые имеют право на бесплатное предоставление жилплощади. Однако квартиры им не предоставили и после достижения 18 лет.Ключи от благоустроенного жилья новоселам вручил прокурор города Денис Кулебянов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратурыХерсонский сертификат: как объединить и сколько квартир можно купитьВ Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартирКвартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, крым, новости крыма, жилье, общество
Без прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартиры

В Керчи после вмешательства прокуратуры 10 сирот получили квартиры

16:21 09.09.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВручение ключей
Вручение ключей
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Керчи десять сирот получили ключи от благоустроенных квартир, случилось это только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в профильном ведомстве.
Уточнятся, что керчане обратились в органы прокуратуры и рассказали, что еще в детском возрасте осиротели и были включены в список граждан, которые имеют право на бесплатное предоставление жилплощади. Однако квартиры им не предоставили и после достижения 18 лет.
"Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на местную администрацию обязанности предоставить заявителям жилье. Судом требования прокурора удовлетворены и исполнены", - говорится в сообщении Telegram-канала прокураты Крыма.
Ключи от благоустроенного жилья новоселам вручил прокурор города Денис Кулебянов.
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