https://crimea.ria.ru/20231208/pomogla-prokuratura-23-siroty-v-sevastopole-smogli-kupit-kvartiry-1133399433.html

Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры

Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры

В Севастополе более 20 сирот смоги приобрести в собственность квартиры благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T16:07

2023-12-08T16:07

2023-12-08T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе более 20 сирот смоги приобрести в собственность квартиры благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что в ходе проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот было установлено, что ряд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют жилья. Они были включены в список граждан, подлежащих обеспечению жилым помещением во внеочередном порядке, однако квартиры им длительное время не предоставлялись.В результате прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на департамент капитального строительства Севастополя обязанности обеспечить сирот жильем, которые в 2021 – 2022 годах были удовлетворены.Кроме того, прокуратура города разработала закон о социальных выплатах на приобретение жилья лицам, которые ранее относятся или ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Реализация выданных в 2023 году сертификатов и фактическое восстановление жилищных прав лиц указанной категории контролировалось прокуратурой города.В октябре благодаря вмешательству прокуратуры в Севастополе достроили дом для детей-сирот и передали им собственность 36 квартир.Читайте также на РИА Новости Крым:Спальный корпус в школе-интернате Феодосии отремонтирован по решению судаВ Крыму семье льготников выдали жилье после вмешательства прокуратурыБез прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартиры

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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