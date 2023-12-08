https://crimea.ria.ru/20231208/pomogla-prokuratura-23-siroty-v-sevastopole-smogli-kupit-kvartiry-1133399433.html
Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры
Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры
В Севастополе более 20 сирот смоги приобрести в собственность квартиры благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T16:07
2023-12-08T16:07
2023-12-08T16:08
прокуратура города севастополя
севастополь
новости крыма
новости
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122218805_0:54:1843:1091_1920x0_80_0_0_7b14223860ab23868619a2422cef09bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе более 20 сирот смоги приобрести в собственность квартиры благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что в ходе проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот было установлено, что ряд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют жилья. Они были включены в список граждан, подлежащих обеспечению жилым помещением во внеочередном порядке, однако квартиры им длительное время не предоставлялись.В результате прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на департамент капитального строительства Севастополя обязанности обеспечить сирот жильем, которые в 2021 – 2022 годах были удовлетворены.Кроме того, прокуратура города разработала закон о социальных выплатах на приобретение жилья лицам, которые ранее относятся или ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Реализация выданных в 2023 году сертификатов и фактическое восстановление жилищных прав лиц указанной категории контролировалось прокуратурой города.В октябре благодаря вмешательству прокуратуры в Севастополе достроили дом для детей-сирот и передали им собственность 36 квартир.Читайте также на РИА Новости Крым:Спальный корпус в школе-интернате Феодосии отремонтирован по решению судаВ Крыму семье льготников выдали жилье после вмешательства прокуратурыБез прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартиры
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122218805_93:0:1641:1161_1920x0_80_0_0_578bb1371d39fabf8313eb922ba916f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура города севастополя, севастополь, новости крыма, новости, жилье
Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры
23 сироты в Севастополе купили квартиры на средства жилищных сертификатов – прокуратура
16:07 08.12.2023 (обновлено: 16:08 08.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе более 20 сирот смоги приобрести в собственность квартиры благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в ходе проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот было установлено, что ряд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют жилья. Они были включены в список граждан, подлежащих обеспечению жилым помещением во внеочередном порядке, однако квартиры им длительное время не предоставлялись.
В результате прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на департамент капитального строительства Севастополя обязанности обеспечить сирот жильем, которые в 2021 – 2022 годах были удовлетворены.
Кроме того, прокуратура города разработала закон о социальных выплатах на приобретение жилья лицам, которые ранее относятся или ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
"Это позволило обеспечивать сирот жильем не только путем непосредственного предоставления жилых помещений, но и выдачей им сертификатов для самостоятельной покупки недвижимости, – пояснили в прокуратуре города. – В частности, 23 сироты купили квартиры в собственность на средства жилищных сертификатов".
Реализация выданных в 2023 году сертификатов и фактическое восстановление жилищных прав лиц указанной категории контролировалось прокуратурой города.
В октябре благодаря вмешательству прокуратуры в Севастополе достроили дом для детей-сирот
и передали им собственность 36 квартир.
Читайте также на РИА Новости Крым: