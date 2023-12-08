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Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры
Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры
В Севастополе более 20 сирот смоги приобрести в собственность квартиры благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T16:07
2023-12-08T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе более 20 сирот смоги приобрести в собственность квартиры благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что в ходе проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот было установлено, что ряд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют жилья. Они были включены в список граждан, подлежащих обеспечению жилым помещением во внеочередном порядке, однако квартиры им длительное время не предоставлялись.В результате прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на департамент капитального строительства Севастополя обязанности обеспечить сирот жильем, которые в 2021 – 2022 годах были удовлетворены.Кроме того, прокуратура города разработала закон о социальных выплатах на приобретение жилья лицам, которые ранее относятся или ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Реализация выданных в 2023 году сертификатов и фактическое восстановление жилищных прав лиц указанной категории контролировалось прокуратурой города.В октябре благодаря вмешательству прокуратуры в Севастополе достроили дом для детей-сирот и передали им собственность 36 квартир.Читайте также на РИА Новости Крым:Спальный корпус в школе-интернате Феодосии отремонтирован по решению судаВ Крыму семье льготников выдали жилье после вмешательства прокуратурыБез прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартиры
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прокуратура города севастополя, севастополь, новости крыма, новости, жилье
Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры

23 сироты в Севастополе купили квартиры на средства жилищных сертификатов – прокуратура

16:07 08.12.2023 (обновлено: 16:08 08.12.2023)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГерб прокуратуры РФ
Герб прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе более 20 сирот смоги приобрести в собственность квартиры благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в ходе проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот было установлено, что ряд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют жилья. Они были включены в список граждан, подлежащих обеспечению жилым помещением во внеочередном порядке, однако квартиры им длительное время не предоставлялись.
В результате прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на департамент капитального строительства Севастополя обязанности обеспечить сирот жильем, которые в 2021 – 2022 годах были удовлетворены.
Кроме того, прокуратура города разработала закон о социальных выплатах на приобретение жилья лицам, которые ранее относятся или ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
"Это позволило обеспечивать сирот жильем не только путем непосредственного предоставления жилых помещений, но и выдачей им сертификатов для самостоятельной покупки недвижимости, – пояснили в прокуратуре города. – В частности, 23 сироты купили квартиры в собственность на средства жилищных сертификатов".
Реализация выданных в 2023 году сертификатов и фактическое восстановление жилищных прав лиц указанной категории контролировалось прокуратурой города.
В октябре благодаря вмешательству прокуратуры в Севастополе достроили дом для детей-сирот и передали им собственность 36 квартир.
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