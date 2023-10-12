https://crimea.ria.ru/20231012/v-krymu-seme-lgotnikov-vydali-zhile-posle-vmeshatelstva-prokuratury-1132060155.html

В Крыму семье льготников выдали жилье после вмешательства прокуратуры

В Крыму семье льготников выдали жилье после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 12.10.2023

В Крыму семье льготников выдали жилье после вмешательства прокуратуры

В Ленинском районе семье, члены которой страдают тяжелой формой хронического заболевания и имеют право вне очереди получить жилье, благоустроенную квартиру по... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T18:31

2023-10-12T18:31

2023-10-12T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Ленинском районе семье, члены которой страдают тяжелой формой хронического заболевания и имеют право вне очереди получить жилье, благоустроенную квартиру по договору соцнайма предоставили только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что в прокуратуру обратилась местная жительница, она рассказала о нарушении жилищных прав ее семьи. Так, женщина и ее ребенок страдают тяжелой формой хронического заболевания, и поэтому были включены в список граждан, нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма вне очереди. Однако жилье им предоставлено не было.Благодаря вмешательству прокуратуры семье предоставили благоустроенное жилье.Также в Севастополе после вмешательства прокуратуры дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили положенное им жилье – дом на 36 квартир введен в эксплуатацию.И в Керчи десять сирот получили ключи от благоустроенных квартир, случилось это только после вмешательства прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратурыБез прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартирыВ Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинский район, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, льгота, жилье, соцзащита