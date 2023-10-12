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В Крыму семье льготников выдали жилье после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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В Крыму семье льготников выдали жилье после вмешательства прокуратуры
В Крыму семье льготников выдали жилье после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В Крыму семье льготников выдали жилье после вмешательства прокуратуры
В Ленинском районе семье, члены которой страдают тяжелой формой хронического заболевания и имеют право вне очереди получить жилье, благоустроенную квартиру по... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T18:31
2023-10-12T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Ленинском районе семье, члены которой страдают тяжелой формой хронического заболевания и имеют право вне очереди получить жилье, благоустроенную квартиру по договору соцнайма предоставили только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что в прокуратуру обратилась местная жительница, она рассказала о нарушении жилищных прав ее семьи. Так, женщина и ее ребенок страдают тяжелой формой хронического заболевания, и поэтому были включены в список граждан, нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма вне очереди. Однако жилье им предоставлено не было.Благодаря вмешательству прокуратуры семье предоставили благоустроенное жилье.Также в Севастополе после вмешательства прокуратуры дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили положенное им жилье – дом на 36 квартир введен в эксплуатацию.И в Керчи десять сирот получили ключи от благоустроенных квартир, случилось это только после вмешательства прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратурыБез прокуратуры не обошлось: в Керчи 10 сирот получили квартирыВ Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры
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ленинский район, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, льгота, жилье, соцзащита
В Крыму семье льготников выдали жилье после вмешательства прокуратуры

Прокуратора обязала администрацию предоставить жилье семье льготников в Ленинском районе

18:31 12.10.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратора обязала администрацию предоставить жилье семье льготников в Ленинском районе
Прокуратора обязала администрацию предоставить жилье семье льготников в Ленинском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Ленинском районе семье, члены которой страдают тяжелой формой хронического заболевания и имеют право вне очереди получить жилье, благоустроенную квартиру по договору соцнайма предоставили только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в прокуратуру обратилась местная жительница, она рассказала о нарушении жилищных прав ее семьи. Так, женщина и ее ребенок страдают тяжелой формой хронического заболевания, и поэтому были включены в список граждан, нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма вне очереди. Однако жилье им предоставлено не было.

"Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации городского поселения предоставить семье жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке. Требования надзорного ведомства рассмотрены и удовлетворены", – говорится в Telegram-сообщении ведомства.

Благодаря вмешательству прокуратуры семье предоставили благоустроенное жилье.
Также в Севастополе после вмешательства прокуратуры дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили положенное им жилье – дом на 36 квартир введен в эксплуатацию.
И в Керчи десять сирот получили ключи от благоустроенных квартир, случилось это только после вмешательства прокуратуры.
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Ленинский районКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымЛьготаЖильеСоцзащита
 
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