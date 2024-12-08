https://crimea.ria.ru/20241208/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-esche-400-boevikov--minoborony-1142470834.html
В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны
В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны - РИА Новости Крым, 08.12.2024
В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны
В Курской области ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки, уничтожено семь единиц техники, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T16:07
2024-12-08T16:07
2024-12-08T16:07
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142250953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72edb36b378087fe32019273358139e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Курской области ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки, уничтожено семь единиц техники, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных Пунктов Гуево, Кругленькое, Мартыновка, Нижний Клин, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39 260 военнослужащих, 232 танка, 171 боевую машину пехоты и сотни единиц другой техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241208/morskim-pekhotintsam-iz-sevastopolya-vruchili-nagrady-v-kurskoy-oblasti--1142467257.html
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142250953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddf552e297bd99c9a7a70f4401ef7d3b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны
В Курской области военнослужащие группировки "Север" уничтожили еще 400 боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Курской области ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки, уничтожено семь единиц техники, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП "Bradley" производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет", – говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных Пунктов Гуево, Кругленькое, Мартыновка, Нижний Клин, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39 260 военнослужащих, 232 танка, 171 боевую машину пехоты и сотни единиц другой техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.