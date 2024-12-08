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В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны
В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны - РИА Новости Крым, 08.12.2024
В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны
В Курской области ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки, уничтожено семь единиц техники, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T16:07
2024-12-08T16:07
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Курской области ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки, уничтожено семь единиц техники, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных Пунктов Гуево, Кругленькое, Мартыновка, Нижний Клин, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39 260 военнослужащих, 232 танка, 171 боевую машину пехоты и сотни единиц другой техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны

В Курской области военнослужащие группировки "Север" уничтожили еще 400 боевиков

16:07 08.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация"
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Курской области ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки, уничтожено семь единиц техники, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП "Bradley" производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет", – говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных Пунктов Гуево, Кругленькое, Мартыновка, Нижний Клин, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39 260 военнослужащих, 232 танка, 171 боевую машину пехоты и сотни единиц другой техники.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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