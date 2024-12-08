https://crimea.ria.ru/20241208/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-esche-400-boevikov--minoborony-1142470834.html

В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны

В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны - РИА Новости Крым, 08.12.2024

В Курской области уничтожены еще 400 боевиков – Минобороны

В Курской области ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки, уничтожено семь единиц техники, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T16:07

2024-12-08T16:07

2024-12-08T16:07

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Курской области ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки, уничтожено семь единиц техники, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных Пунктов Гуево, Кругленькое, Мартыновка, Нижний Клин, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39 260 военнослужащих, 232 танка, 171 боевую машину пехоты и сотни единиц другой техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241208/morskim-pekhotintsam-iz-sevastopolya-vruchili-nagrady-v-kurskoy-oblasti--1142467257.html

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу