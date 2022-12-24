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Почему закладывает нос: врач назвал необычную причину - РИА Новости Крым, 24.12.2022
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Почему закладывает нос: врач назвал необычную причину
Почему закладывает нос: врач назвал необычную причину - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Почему закладывает нос: врач назвал необычную причину
Одной из причин постоянной заложенности носа может послужить болезнь зубов. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, пишет "Москва24". РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T19:16
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здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Одной из причин постоянной заложенности носа может послужить болезнь зубов. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, пишет "Москва24".По ее словам, заложенность носа может появиться, когда есть воспаление мягкой части зуба. Оно переносится на десну и затрагивает кость, формируя таким образом "сообщение между полостью рта, больным зубом и придаточными пазухами". Доктор предупредила, что это не единственная скрытая причина затруднения дыхания.При этом врач подчеркнула, что определять самостоятельно точную причину не стоит, и порекомендовала обращаться с проявленными симптомами к врачу. Доктора проведут обследования и возьмут необходимые анализы, и когда будут четко знать диагноз - назначат необходимое лечение.Ранее Минздрав России разработал новые методические рекомендации, согласно которым всех больных с диагностированными острыми респираторными вирусными инфекциями проверят также на COVID-19 и грипп. Также уточнены советы по диагностике и лечению гриппа в период продолжающейся пандемии ковида и сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин две школы и десятки классовСколько новых случаев COVID-19 в Крыму и СевастополеТест на грипп можно теперь можно пройти бесплатно — постановление
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здоровье, общество
Почему закладывает нос: врач назвал необычную причину

Врач назвал одну из причин постоянной заложенности носа

19:16 24.12.2022
 
© Depositphotos.com Deagreez1Мужчина чихает
Мужчина чихает - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Depositphotos.com Deagreez1
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Одной из причин постоянной заложенности носа может послужить болезнь зубов. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, пишет "Москва24".
По ее словам, заложенность носа может появиться, когда есть воспаление мягкой части зуба. Оно переносится на десну и затрагивает кость, формируя таким образом "сообщение между полостью рта, больным зубом и придаточными пазухами". Доктор предупредила, что это не единственная скрытая причина затруднения дыхания.
"Другая частая причина заложенности – аллергические проявления. Когда есть аллергия, когда есть повышенная сенсибилизация, чувствительность к какому-либо не очевидному аллергену", — объяснила Романенко.
При этом врач подчеркнула, что определять самостоятельно точную причину не стоит, и порекомендовала обращаться с проявленными симптомами к врачу. Доктора проведут обследования и возьмут необходимые анализы, и когда будут четко знать диагноз - назначат необходимое лечение.
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