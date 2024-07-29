https://crimea.ria.ru/20240729/voditel-stolknuvshegosya-s-poezdom-kamaza-gospitalizirovan--mvd-1139198717.html

Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД

Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД

Водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом Казань – Адлер в Волгоградской области, госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T13:38

2024-07-29T13:38

2024-07-29T15:03

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

происшествия

поезд

адлер

казань

российские железные дороги (ржд)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом Казань – Адлер в Волгоградской области, госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.На место происшествия выехали сотрудники райотдела МВД и руководство главного управления МВД России по Волгоградской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>Авария с пассажирским поездом сообщением Казань – Адлер произошла в понедельник в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельников. Водитель "КамАЗа" выехал на ж/д переезд, где столкнулся с поездом. В результате восемь вагонов сошли с рельсов. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на участке приостановлено.

https://crimea.ria.ru/20240729/passazhirskiy-poezd-soshel-s-rels-v-volgogradskoy-oblasti---chto-izvestno-1139198269.html

адлер

казань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, происшествия, поезд, адлер, казань, российские железные дороги (ржд), новости