https://crimea.ria.ru/20240729/voditel-stolknuvshegosya-s-poezdom-kamaza-gospitalizirovan--mvd-1139198717.html
Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД
Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД
Водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом Казань – Адлер в Волгоградской области, госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T13:38
2024-07-29T13:38
2024-07-29T15:03
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
происшествия
поезд
адлер
казань
российские железные дороги (ржд)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом Казань – Адлер в Волгоградской области, госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.На место происшествия выехали сотрудники райотдела МВД и руководство главного управления МВД России по Волгоградской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>Авария с пассажирским поездом сообщением Казань – Адлер произошла в понедельник в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельников. Водитель "КамАЗа" выехал на ж/д переезд, где столкнулся с поездом. В результате восемь вагонов сошли с рельсов. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на участке приостановлено.
https://crimea.ria.ru/20240729/passazhirskiy-poezd-soshel-s-rels-v-volgogradskoy-oblasti---chto-izvestno-1139198269.html
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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, происшествия, поезд, адлер, казань, российские железные дороги (ржд), новости
Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД
Водитель перегородившего дорогу поезду КамАЗа в Волгоградской области госпитализирован
13:38 29.07.2024 (обновлено: 15:03 29.07.2024)