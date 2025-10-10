https://crimea.ria.ru/20251010/politicheskiy-idiotizm--na-ukraine-zapretili-susanina-1150097720.html

Политический идиотизм – на Украине "запретили" Сусанина

Политический идиотизм – на Украине "запретили" Сусанина

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Погрязший в националистическом болоте киевский режим заискивает перед поляками, проявляет политический идиотизм и безграмотность. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя решение Киева "запретить" Ивана Сусанина.Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал личность и подвиг Ивана Сусанина "мифологизированной пропагандой российского империализма". Теперь украинские власти, соблюдая закон о декомунизации, обязаны убрать все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Сусанина, пишут СМИ.Он также привел историческую справку, напомнив, что в 1613 году польские интервенты в Костромских землях шли на поиски молодого Михаила Романова, чтобы убить его и тем самым не допустить восхождения на престол."Смута должна была продолжаться, продолжаться в пользу поляков и прочих захватчиков исконно русских земель. Простой костромской крестьянин увел поляков в противоположную сторону, в болота, и там принял вместе с ними мученическую смерть, навеки вписав свое имя в героические страницы отечественной истории", – написал вице-спикер Совфеда."Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятникНа Украине декоммунизировали билеты на поездаКруглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали

