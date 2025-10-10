Рейтинг@Mail.ru
Политический идиотизм – на Украине "запретили" Сусанина - РИА Новости Крым, 10.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251010/politicheskiy-idiotizm--na-ukraine-zapretili-susanina-1150097720.html
Политический идиотизм – на Украине "запретили" Сусанина
Политический идиотизм – на Украине "запретили" Сусанина - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Политический идиотизм – на Украине "запретили" Сусанина
Погрязший в националистическом болоте киевский режим заискивает перед поляками, проявляет политический идиотизм и безграмотность. Об этом заявил вице-спикер... РИА Новости Крым, 10.10.2025
константин косачев
украина
декоммунизация
политика
польша
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Погрязший в националистическом болоте киевский режим заискивает перед поляками, проявляет политический идиотизм и безграмотность. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя решение Киева "запретить" Ивана Сусанина.Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал личность и подвиг Ивана Сусанина "мифологизированной пропагандой российского империализма". Теперь украинские власти, соблюдая закон о декомунизации, обязаны убрать все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Сусанина, пишут СМИ.Он также привел историческую справку, напомнив, что в 1613 году польские интервенты в Костромских землях шли на поиски молодого Михаила Романова, чтобы убить его и тем самым не допустить восхождения на престол."Смута должна была продолжаться, продолжаться в пользу поляков и прочих захватчиков исконно русских земель. Простой костромской крестьянин увел поляков в противоположную сторону, в болота, и там принял вместе с ними мученическую смерть, навеки вписав свое имя в героические страницы отечественной истории", – написал вице-спикер Совфеда."Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
украина
польша
Новости
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Погрязший в националистическом болоте киевский режим заискивает перед поляками, проявляет политический идиотизм и безграмотность. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя решение Киева "запретить" Ивана Сусанина.
Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал личность и подвиг Ивана Сусанина "мифологизированной пропагандой российского империализма". Теперь украинские власти, соблюдая закон о декомунизации, обязаны убрать все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Сусанина, пишут СМИ.
"Не знаю, чего здесь больше – заискивания перед поляками, политического идиотизма или элементарной безграмотности. В любом случае оторопь берет, насколько глубоко можно погрязнуть в собственном националистическом болоте без шансов на сколь-либо приличное национальное выживание. Национализм на Украине становится все более бесчеловечным, а от того – все более людоедским", – прокомментировал в своем Telegram-канале новое решение УИНП Косачев.
Он также привел историческую справку, напомнив, что в 1613 году польские интервенты в Костромских землях шли на поиски молодого Михаила Романова, чтобы убить его и тем самым не допустить восхождения на престол.
"Смута должна была продолжаться, продолжаться в пользу поляков и прочих захватчиков исконно русских земель. Простой костромской крестьянин увел поляков в противоположную сторону, в болота, и там принял вместе с ними мученическую смерть, навеки вписав свое имя в героические страницы отечественной истории", – написал вице-спикер Совфеда.
"Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
Константин КосачевУкраинаДекоммунизацияПолитикаПольшаВ миреНовости
 
