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Дошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТО

Дошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТО - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Дошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТО

Власти Львова снесли Холм Славы, эксгумировали останки красноармейцев и хотят менять их на военнопленных боевиков ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T22:19

2025-07-16T22:19

2025-07-16T22:19

валерий садовой

львов

великая отечественная война

украина

памятники

осквернение памятников советским воинам

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Власти Львова снесли Холм Славы, эксгумировали останки красноармейцев и хотят менять их на военнопленных боевиков ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Садовой.Всего, по его словам, выявлено 355 останков советских воинов. Металлические гирлянды с колонн и забора, по его словам, переданы в так называемый музей "Территория террора". Туда же передадут и конструкцию "Вечного огня". Сейчас власти Львова думают о новом назначении территории оскверненного ими Холма Славы. Останки якобы перезахоронят на местном Голосковском кладбище.Украинский режим продолжает последовательную борьбу с честной историей в рамках политики "декоммунизации". На самом деле "декоммунизироваться" украинские "патриоты" начали сразу же, как только обрели независимость. Первым под снос пошел киевский монумент Великой Октябрьской социалистической революции – еще 12 сентября 1991-го. В последние годы осквернение памятников и мемориальных мест стало на Украине нормой. Например, ранее в городе Калуше Ивано-Франковской области демонтировали мемориальный комплекс "Холм Славы", посвященный подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны, одну из улиц в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина", в Севастопольском парке Днепропетровска осквернили памятник защитникам Севастополя на братской могиле и так далее. Власть на Украине захватили потомки бандеровцев, тех, кто воевал в Великой Отечественной войне против СССР, Пушкина и Ватутина изъяли из Реестра культурного наследия страны И сейчас они пытаются взять реванш за поражение в 1945 году, объяснял ранее такую политику неонацистского киевского режима и его последователей глава крымкского парламента Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для УкраиныПри Украине культура была оружием террора: министр культуры ХерсонщиныВойна с памятью: чем мешают Украине и Европе советские монументы?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий садовой, львов, великая отечественная война, украина, памятники, осквернение памятников советским воинам, новости