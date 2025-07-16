Дошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТО
Холма Славы во Львове больше не существует – мэр города Садовой
© Валерий СадовойРазорение могил советских воинов на Холме славы во Львове
© Валерий Садовой
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Власти Львова снесли Холм Славы, эксгумировали останки красноармейцев и хотят менять их на военнопленных боевиков ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Садовой.
"Холма Славы советского оккупационного периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений", – написал Садовой.
© Валерий СадовойРазорение могил советских воинов на Холме славы во Львове
© Валерий Садовой
Разорение могил советских воинов на Холме славы во Львове
Всего, по его словам, выявлено 355 останков советских воинов. Металлические гирлянды с колонн и забора, по его словам, переданы в так называемый музей "Территория террора". Туда же передадут и конструкцию "Вечного огня".
Сейчас власти Львова думают о новом назначении территории оскверненного ими Холма Славы. Останки якобы перезахоронят на местном Голосковском кладбище.
"Готовы обменять все эти останки на украинских защитников", - добавил глава города.
© Валерий СадовойРазорение могил советских воинов на Холме славы во Львове
© Валерий Садовой
Разорение могил советских воинов на Холме славы во Львове
Украинский режим продолжает последовательную борьбу с честной историей в рамках политики "декоммунизации". На самом деле "декоммунизироваться" украинские "патриоты" начали сразу же, как только обрели независимость. Первым под снос пошел киевский монумент Великой Октябрьской социалистической революции – еще 12 сентября 1991-го. В последние годы осквернение памятников и мемориальных мест стало на Украине нормой.
Например, ранее в городе Калуше Ивано-Франковской области демонтировали мемориальный комплекс "Холм Славы", посвященный подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны, одну из улиц в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина", в Севастопольском парке Днепропетровска осквернили памятник защитникам Севастополя на братской могиле и так далее. Власть на Украине захватили потомки бандеровцев, тех, кто воевал в Великой Отечественной войне против СССР, Пушкина и Ватутина изъяли из Реестра культурного наследия страны И сейчас они пытаются взять реванш за поражение в 1945 году, объяснял ранее такую политику неонацистского киевского режима и его последователей глава крымкского парламента Владимир Константинов.
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