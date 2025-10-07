Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал совещание с командующими группировок войск и членами Совбеза - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Путин собрал совещание с командующими группировок войск и членами Совбеза
Путин собрал совещание с командующими группировок войск и членами Совбеза - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Путин собрал совещание с командующими группировок войск и членами Совбеза
Президент России Владимир Путин свой день рождения провел в Санкт-Петербурге. Там он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, а также провел... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T21:07
2025-10-07T22:08
владимир путин (политик)
новости
россия
новости сво
вооруженные силы россии
генштаб мо рф
валерий герасимов
совет безопасности россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин свой день рождения провел в Санкт-Петербурге. Там он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, а также провел совещание с командующими группировками войск, которые доложили об обстановке на фронтах спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Представитель Кремля также проинформировал, что в течение дня, также в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Герасимов, а также командующие группировками войск доложили Верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах.Глава государства сообщил, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит российским войскам – противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, ВС РФ в 2025 году освободили 4900 квадратных километров и 212 населенных пунктов.Путин заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Россия, безусловно, должна достичь всех целей спецоперации, подчеркнул он.И отметил, что киевские власти, стремясь продемонстрировать хоть какие-то успехи покровителям с Запада, наносят удары по мирным объектам в России.Также президент РФ сообщил, что ОПК в полной мере обеспечивает фронт всем необходимым и опережающими темпами разрабатывает новейшие средства.Путин передал всему личному составу на фронте слова благодарности за проявляемые мужество и героизм.Вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, президент РФ провел оперативное совещание с членами Совбеза, также проинформировал пресс-секретарь президента России.Песков уточнил, что в совещании принимали участие премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
Путин собрал совещание с командующими группировок войск и членами Совбеза

Путин собрал совещание с командующими группировок войск и членами Совета безопасности РФ

21:07 07.10.2025 (обновлено: 22:08 07.10.2025)
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин свой день рождения провел в Санкт-Петербурге. Там он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, а также провел совещание с командующими группировками войск, которые доложили об обстановке на фронтах спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент России Владимир Путин в первой половине дня посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Его сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск", цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля также проинформировал, что в течение дня, также в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Герасимов, а также командующие группировками войск доложили Верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах.
Глава государства сообщил, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит российским войскам – противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, ВС РФ в 2025 году освободили 4900 квадратных километров и 212 населенных пунктов.
Путин заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Россия, безусловно, должна достичь всех целей спецоперации, подчеркнул он.
"Наша общая задача остается прежней – мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", – сказал президент РФ.
И отметил, что киевские власти, стремясь продемонстрировать хоть какие-то успехи покровителям с Запада, наносят удары по мирным объектам в России.
Также президент РФ сообщил, что ОПК в полной мере обеспечивает фронт всем необходимым и опережающими темпами разрабатывает новейшие средства.
Путин передал всему личному составу на фронте слова благодарности за проявляемые мужество и героизм.
Вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, президент РФ провел оперативное совещание с членами Совбеза, также проинформировал пресс-секретарь президента России.
Песков уточнил, что в совещании принимали участие премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.
