Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Десять лет назад Россия помогла Крыму с минимальными потерями преодолеть последствия организованного украинской стороной блэкаута, и сейчас ведет борьбу с террористическим киевским режимом, чтобы лишить его возможности использовать свой энергетический ресурс для производства вооружений против мирного населения РФ. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.В канун десятой годовщины масштабного блэкаута в Крыму энергосистема Украины вновь испытывает серьезные повреждения, многие регионы страны столкнулись с дефицитом электричества и графиками веерных отключений. Удары по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающим их работу, наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.По его словам, также, как в 2015-ом Москва пришла на помощь крымчанам, она сегодня продолжает борьбу за безопасность мирных жителей полуострова, приграничных и других регионов России, а также отстаивает права русскоязычных людей, проживающих на территории самой Украины. С целью отобрать у киевских террористов ресурс, используемый против мирных людей, ВС РФ наносят высокоточные прицельные удары по объектам энергетики на Украине, используемым для обслуживания вражеского ОПК.И добавил, что в этом и заключается суть - в желании России защитить мирных жителей. У Киева же намерение другое - истребить инакомыслящих. В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Битва за свет: хроники крымского блэкаутаБлэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУКрымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады

