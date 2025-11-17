Рейтинг@Mail.ru
Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251117/blekaut-po-ukrainski-kak-kiev-spustya-10-let-okazalsya-na-meste-kryma-1150972692.html
Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
Десять лет назад Россия помогла Крыму с минимальными потерями преодолеть последствия организованного украинской стороной блэкаута, и сейчас ведет борьбу с... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T13:03
2025-11-17T13:11
крым
новости крыма
михаил шеремет
государственная дума рф
блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине
блэкаут
украина
отключение электроэнергии в крыму
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110806/46/1108064631_0:47:2878:1666_1920x0_80_0_0_f4af06b8d4c7e3492767499f74690dc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Десять лет назад Россия помогла Крыму с минимальными потерями преодолеть последствия организованного украинской стороной блэкаута, и сейчас ведет борьбу с террористическим киевским режимом, чтобы лишить его возможности использовать свой энергетический ресурс для производства вооружений против мирного населения РФ. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.В канун десятой годовщины масштабного блэкаута в Крыму энергосистема Украины вновь испытывает серьезные повреждения, многие регионы страны столкнулись с дефицитом электричества и графиками веерных отключений. Удары по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающим их работу, наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.По его словам, также, как в 2015-ом Москва пришла на помощь крымчанам, она сегодня продолжает борьбу за безопасность мирных жителей полуострова, приграничных и других регионов России, а также отстаивает права русскоязычных людей, проживающих на территории самой Украины. С целью отобрать у киевских террористов ресурс, используемый против мирных людей, ВС РФ наносят высокоточные прицельные удары по объектам энергетики на Украине, используемым для обслуживания вражеского ОПК.И добавил, что в этом и заключается суть - в желании России защитить мирных жителей. У Киева же намерение другое - истребить инакомыслящих. В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Битва за свет: хроники крымского блэкаутаБлэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУКрымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады
https://crimea.ria.ru/20251022/massirovannyy-udar-po-energetike-na-ukraine-nastupil-blekaut-1150342258.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110806/46/1108064631_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_af6f59b5bfb6ccd8dd93c5286dc47562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, михаил шеремет, государственная дума рф, блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине, блэкаут, украина, отключение электроэнергии в крыму
Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма

Ударами по украинской энергетике РФ лишает Киев возможности устраивать теракты – мнение

13:03 17.11.2025 (обновлено: 13:11 17.11.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПрекращение электроснабжения Крыма Украиной
Прекращение электроснабжения Крыма Украиной - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Десять лет назад Россия помогла Крыму с минимальными потерями преодолеть последствия организованного украинской стороной блэкаута, и сейчас ведет борьбу с террористическим киевским режимом, чтобы лишить его возможности использовать свой энергетический ресурс для производства вооружений против мирного населения РФ. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В канун десятой годовщины масштабного блэкаута в Крыму энергосистема Украины вновь испытывает серьезные повреждения, многие регионы страны столкнулись с дефицитом электричества и графиками веерных отключений. Удары по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающим их работу, наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.

"Крым никогда не забудет тех терактов, которые совершили украинские преступники, захватившие власть. Мы помним блэкаут 2015-го, когда была отключена полностью вся гражданская инфраструктура, в том числе больницы, детские учреждения. С этим было бы очень сложно справиться без помощи других субъектов Российской Федерации, которые оказали максимальное содействие в том, чтобы Крым прошел этот период с минимальными потерями", –напомнил Шеремет.

По его словам, также, как в 2015-ом Москва пришла на помощь крымчанам, она сегодня продолжает борьбу за безопасность мирных жителей полуострова, приграничных и других регионов России, а также отстаивает права русскоязычных людей, проживающих на территории самой Украины. С целью отобрать у киевских террористов ресурс, используемый против мирных людей, ВС РФ наносят высокоточные прицельные удары по объектам энергетики на Украине, используемым для обслуживания вражеского ОПК.

"Российская Федерация вынуждена предпринимать все необходимые меры, чтобы украинская сторона не могла использовать в том числе собственную энергетику для производства снарядов, ракет, оружия. Наша цель – максимально обезопасить жителей России и русскоязычных граждан самой Украины", - сказал он.

И добавил, что в этом и заключается суть - в желании России защитить мирных жителей. У Киева же намерение другое - истребить инакомыслящих.
"В этом и состоит разница: с нашей стороны цель – борьба за интересы мирных жителей. Со стороны захвативших власть на Украине неонацистов – уничтожение мирных жителей, несогласных с Киевом граждан собственной страны", – подчеркнул он
В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста.
Украинские пожарные
22 октября, 09:15
Массированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаут
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Битва за свет: хроники крымского блэкаута
Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ
Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаМихаил ШереметГосударственная Дума РФБлэкаут в Крыму после подрыва опор ЛЭП на УкраинеБлэкаутУкраинаОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
14:34Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
14:10В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
14:05ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
13:44Новости СВО: Киев за сутки снова потерял больше тысячи боевиков
13:22В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
13:14В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах
13:03Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
12:56Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
12:31Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций
12:26Еще три населенных пункта перешли под контроль армии России
12:15Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
11:59Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
11:50В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
11:39В Севастополе задержали застройщика за мошенничество на 42 миллиона
11:19На Украине горят портовые объекты и инфраструктура
11:11Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар
11:00Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
10:43В Крыму из-за горевшей крыши дома едва не взорвались газовые баллоны
10:17Шесть сел на севере Крыма остались без света
Лента новостейМолния