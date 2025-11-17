Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
Ударами по украинской энергетике РФ лишает Киев возможности устраивать теракты – мнение
13:03 17.11.2025 (обновлено: 13:11 17.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Десять лет назад Россия помогла Крыму с минимальными потерями преодолеть последствия организованного украинской стороной блэкаута, и сейчас ведет борьбу с террористическим киевским режимом, чтобы лишить его возможности использовать свой энергетический ресурс для производства вооружений против мирного населения РФ. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В канун десятой годовщины масштабного блэкаута в Крыму энергосистема Украины вновь испытывает серьезные повреждения, многие регионы страны столкнулись с дефицитом электричества и графиками веерных отключений. Удары по украинским объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающим их работу, наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.
"Крым никогда не забудет тех терактов, которые совершили украинские преступники, захватившие власть. Мы помним блэкаут 2015-го, когда была отключена полностью вся гражданская инфраструктура, в том числе больницы, детские учреждения. С этим было бы очень сложно справиться без помощи других субъектов Российской Федерации, которые оказали максимальное содействие в том, чтобы Крым прошел этот период с минимальными потерями", –напомнил Шеремет.
По его словам, также, как в 2015-ом Москва пришла на помощь крымчанам, она сегодня продолжает борьбу за безопасность мирных жителей полуострова, приграничных и других регионов России, а также отстаивает права русскоязычных людей, проживающих на территории самой Украины. С целью отобрать у киевских террористов ресурс, используемый против мирных людей, ВС РФ наносят высокоточные прицельные удары по объектам энергетики на Украине, используемым для обслуживания вражеского ОПК.
"Российская Федерация вынуждена предпринимать все необходимые меры, чтобы украинская сторона не могла использовать в том числе собственную энергетику для производства снарядов, ракет, оружия. Наша цель – максимально обезопасить жителей России и русскоязычных граждан самой Украины", - сказал он.
И добавил, что в этом и заключается суть - в желании России защитить мирных жителей. У Киева же намерение другое - истребить инакомыслящих.
"В этом и состоит разница: с нашей стороны цель – борьба за интересы мирных жителей. Со стороны захвативших власть на Украине неонацистов – уничтожение мирных жителей, несогласных с Киевом граждан собственной страны", – подчеркнул он
В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста.
22 октября, 09:15Массированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаут
Читайте также на РИА Новости Крым: