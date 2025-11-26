Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"
Секретаря Совбеза Украины Умерова допросили по коррупционному "делу Миндича"
18:05 26.11.2025 (обновлено: 18:06 26.11.2025)
© AP Photo Mindaugas KulbisМинистр обороны Украины Рустем Умеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров был допрошен в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в рамках расследования скандального дела о коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Умерова.
"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля", - говорится в сообщении.
Как заявили в пресс-службе, "разговор был конструктивным", секретарь СНБО "ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства".
10 ноября НАБУ объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций. Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовалозаписи разговоров с обсуждением коррупционных схем и фото с сумками, полными иностранной валюты. Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошлооколо 100 млн долларов.
На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко, а также министра энергетики Светланы Гринчук. Верховная рада сняла их с должности.
Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.
НАБУ также объявило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу по делу о коррупции. В документе фигурируют Владимир Зеленский и глава СНБО Украины Рустем Умеров. В частности, там говорится о том, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны.
