Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"

Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича" - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров был допрошен в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в рамках... 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров был допрошен в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в рамках расследования скандального дела о коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Умерова.Как заявили в пресс-службе, "разговор был конструктивным", секретарь СНБО "ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства".10 ноября НАБУ объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций. Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовалозаписи разговоров с обсуждением коррупционных схем и фото с сумками, полными иностранной валюты. Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошлооколо 100 млн долларов.На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко, а также министра энергетики Светланы Гринчук. Верховная рада сняла их с должности.Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.НАБУ также объявило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу по делу о коррупции. В документе фигурируют Владимир Зеленский и глава СНБО Украины Рустем Умеров. В частности, там говорится о том, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Верховной раде призвали арестовать Зеленского В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в КиевеВ ЕС заявляют о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине

