Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича" - РИА Новости Крым, 26.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251126/sekretarya-snbo-ukrainy-umerova-doprosili-po-delu-mindicha-1151209211.html
Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"
Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича" - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров был допрошен в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в рамках... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T18:05
2025-11-26T18:06
рустем умеров
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
коррупция
в мире
новости
снбо украины
энергосистема украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров был допрошен в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в рамках расследования скандального дела о коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Умерова.Как заявили в пресс-службе, "разговор был конструктивным", секретарь СНБО "ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства".10 ноября НАБУ объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций. Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовалозаписи разговоров с обсуждением коррупционных схем и фото с сумками, полными иностранной валюты. Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошлооколо 100 млн долларов.На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко, а также министра энергетики Светланы Гринчук. Верховная рада сняла их с должности.Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.НАБУ также объявило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу по делу о коррупции. В документе фигурируют Владимир Зеленский и глава СНБО Украины Рустем Умеров. В частности, там говорится о том, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны.
украина
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
рустем умеров, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , коррупция, в мире, новости, снбо украины, энергосистема украины
Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"

Секретаря Совбеза Украины Умерова допросили по коррупционному "делу Миндича"

18:05 26.11.2025 (обновлено: 18:06 26.11.2025)
 
© AP Photo Mindaugas KulbisМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo Mindaugas Kulbis
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров был допрошен в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в рамках расследования скандального дела о коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Умерова.
"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля", - говорится в сообщении.
Как заявили в пресс-службе, "разговор был конструктивным", секретарь СНБО "ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства".
10 ноября НАБУ объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций. Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовалозаписи разговоров с обсуждением коррупционных схем и фото с сумками, полными иностранной валюты. Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошлооколо 100 млн долларов.
На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко, а также министра энергетики Светланы Гринчук. Верховная рада сняла их с должности.
Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.
НАБУ также объявило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу по делу о коррупции. В документе фигурируют Владимир Зеленский и глава СНБО Украины Рустем Умеров. В частности, там говорится о том, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве
В ЕС заявляют о крахе созданного Западом проекта "Антироссия" на Украине
 
Рустем УмеровУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)КоррупцияВ миреНовостиСНБО УкраиныЭнергосистема Украины
 
