Путин оценил новые антироссийские санкции США

2025-10-23T19:24
2025-10-23T19:24
2025-10-23T19:26
19:24 23.10.2025 (обновлено: 19:26 23.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Если говорить о политической части, то, конечно, это недружественно в отношении России, это очевидная вещь. И он (акт - ред.) не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться", - сказал российский лидер, общаясь с журналистами после съезда РГО.
Также он напомнил, что президент США Дональд Трамп в свой первый президентский срок ввел самое большое количество санкций против России.
"В первую свою итерацию президентскую, известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации", - отметил президент.
При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.
"Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии", - заверил российский лидер.
23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России
. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.
Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.
Накануне США анонсировали
новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".
