Путин оценил новые антироссийские санкции США

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Также он напомнил, что президент США Дональд Трамп в свой первый президентский срок ввел самое большое количество санкций против России."В первую свою итерацию президентскую, известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации", - отметил президент.При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по РоссииТрамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ

