Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил новые антироссийские санкции США - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/putin-otsenil-novye-antirossiyskie-sanktsii-ssha-1150389857.html
Путин оценил новые антироссийские санкции США
Путин оценил новые антироссийские санкции США - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Путин оценил новые антироссийские санкции США
Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. Об... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T19:24
2025-10-23T19:26
владимир путин (политик)
россия
санкции против россии
санкции
сша
политика
новости
внешняя политика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/19/1133053907_0:0:3172:1784_1920x0_80_0_0_915831830946517f303058852c381f13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Также он напомнил, что президент США Дональд Трамп в свой первый президентский срок ввел самое большое количество санкций против России."В первую свою итерацию президентскую, известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации", - отметил президент.При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по РоссииТрамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/19/1133053907_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c023d7a5f952fd76a1a011d3aed0779c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, санкции против россии, санкции, сша, политика, новости, внешняя политика, экономика
Путин оценил новые антироссийские санкции США

Новые санкции США против России не укрепляют российско-американские отношения - Путин

19:24 23.10.2025 (обновлено: 19:26 23.10.2025)
 
© РИА Новости . Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЗаграждения у здания Белого дома в Вашингтоне
Заграждения у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Если говорить о политической части, то, конечно, это недружественно в отношении России, это очевидная вещь. И он (акт - ред.) не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться", - сказал российский лидер, общаясь с журналистами после съезда РГО.
Также он напомнил, что президент США Дональд Трамп в свой первый президентский срок ввел самое большое количество санкций против России.
"В первую свою итерацию президентскую, известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации", - отметил президент.
При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.
"Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии", - заверил российский лидер.
23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.
Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России
Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ
 
Владимир Путин (политик)РоссияСанкции против РоссииСанкцииСШАПолитикаНовостиВнешняя политикаЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:29Золотовалютные запасы России бьют рекорды
20:13Крым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублей
19:55Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду
19:49Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных
19:45Путин высказался о встрече с Трампом в Будапеште
19:38Когда в Крыму пойдет снег
19:24Путин оценил новые антироссийские санкции США
19:09ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах
18:55В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"
18:50Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России
18:45В Крыму назвали последствия отказа Зеленского от территориальных уступок
18:34В детских лагерях РФ должны появится тематические смены РГО – Путин
18:22Шойгу избран президентом Российского географического общества
18:11В Крыму сгорела "ГАЗель"
17:50Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии
17:47Памятник погибшим военкорам появится в Мелитополе
17:38Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира
17:25ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей
17:20В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году
17:09ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали
Лента новостейМолния