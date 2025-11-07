Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году

https://crimea.ria.ru/20251107/import-drevesiny-iz-belorussii-v-krym-vyros-v-2025-godu-1150731779.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Импорт лесоматериалов из Белоруссии в Крым растет и связан с активным строительством на полуострове. В этом году в регион поставили уже 33 тысячи кубических метров древесины. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.По его словам, вся импортная продукция, поступающая в Крым, Херсонскую и Запорожскую области, подлежит тщательному карантинному фитосанитарному контролю. "И продукция действительно качественная - соответствует всем требованиям технических регламентов Таможенного союза", – уточнил Арзиев.Он добавил, что основными импортерами в Крым являются Белоруссия, Киргизия, Таиланд, Армения и Казахстан.

