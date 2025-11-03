https://crimea.ria.ru/20251103/es-prodolzhaet-gotovit-povyshenie-poshlin-na-rossiyskuyu-neft-1150638215.html
ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть

Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила на брифинге
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо.В сентябре ЕК объявила, что планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти. По словам представителя ЕК, такое предложение, поскольку оно касается торговли, может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. Он также отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения.
