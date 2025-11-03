Рейтинг@Mail.ru
ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть - РИА Новости Крым, 03.11.2025
ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть
Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила на брифинге РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо.В сентябре ЕК объявила, что планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти. По словам представителя ЕК, такое предложение, поскольку оно касается торговли, может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. Он также отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, европейский союз (ес), пошлина, россия, санкции против россии, санкции
ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть

ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть – представитель ЕК

15:41 03.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Еврокомиссия продолжает работать над планом по повышению пошлин на российскую нефть, несмотря на санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
"Да, но на данный момент я не слышала о какой-либо связи между санкциями со стороны США и наших объявленных мерах. Итак, исходя из этого, я понимаю, что мы продолжаем работать над тем, что было объявлено", - казала она на вопрос журналистов о том, является ли еще это обещание актуальным в связи с американскими санкциями.
В сентябре ЕК объявила, что планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти. По словам представителя ЕК, такое предложение, поскольку оно касается торговли, может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. Он также отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения.
НовостиЕвропейский Союз (ЕС)ПошлинаРоссияСанкции против РоссииСанкции
 
Лента новостейМолния