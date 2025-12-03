https://crimea.ria.ru/20251203/putin-i-simonyan-primut-uchastie-v-otkrytii-telekanala-rt-india-1151385562.html
Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India
Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India
Президент России Владимир Путин и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян примут участие в церемонии... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T16:25
2025-12-03T16:25
2025-12-03T16:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян примут участие в церемонии запуска телеканала RT India, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.В Индию Путин прибудет по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди. Государственный визит состоится 4-5 декабря.
Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India
Путин и Симоньян примут участие в церемонии открытия телеканала RT India