Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India

Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян примут участие в церемонии запуска телеканала RT India, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.В Индию Путин прибудет по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди. Государственный визит состоится 4-5 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

