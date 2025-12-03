Рейтинг@Mail.ru
Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India
Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India
Президент России Владимир Путин и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян примут участие в церемонии... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T16:25
2025-12-03T16:25
владимир путин (политик)
маргарита симоньян
индия
rt
сми
журналистика
в мире
россия
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян примут участие в церемонии запуска телеканала RT India, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.В Индию Путин прибудет по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди. Государственный визит состоится 4-5 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), маргарита симоньян, индия, rt, сми, журналистика, в мире, россия, общество, новости, международная медиагруппа "россия сегодня"
Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India

Путин и Симоньян примут участие в церемонии открытия телеканала RT India

16:25 03.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на праздновании 20-летия международного телеканала RT
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на праздновании 20-летия международного телеканала RT - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян примут участие в церемонии запуска телеканала RT India, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

"Наш президент вместе с Маргаритой Симоньян поучаствует в церемонии запуска вещания телеканала RT India. Он обратится к аудитории канала с кратким приветственным словом", – ответил он журналистам.

В Индию Путин прибудет по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди. Государственный визит состоится 4-5 декабря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Маргарита СимоньянИндияRTСМИЖурналистикаВ миреРоссияОбществоНовостиМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
