https://crimea.ria.ru/20241230/kak-v-krymu-budet-rabotat-skoraya-pomosch-v-novogodnie-prazdniki-1142773379.html

Как в Крыму будет работать скорая помощь в новогодние праздники

Как в Крыму будет работать скорая помощь в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Как в Крыму будет работать скорая помощь в новогодние праздники

Скорая помощь в Крыму в дни новогодних праздников будет работать в усиленном режиме. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал и. о. директора Крымского РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T07:45

2024-12-30T07:45

2024-12-30T07:45

здравоохранение в крыму и севастополе

скорая помощь

здоровье

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Скорая помощь в Крыму в дни новогодних праздников будет работать в усиленном режиме. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Александр Мидикари.По словам Мидикари, в дни новогодних каникул повышается травматизм, фиксируется больше ожогов и пищевых отравлений."Также хочу акцентировать внимание жителей республики на том, что вызов "скорой" подразумевает дальнейшую госпитализацию. Очень часто возникают ситуации, что, вызывая скорую, все надеются, что сейчас им пропишут лечение, но скорая помощь оказывает только экстренную и неотложную помощь. Лечением скорая помощь не занимается", – напомнил он.Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму", укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от 92 до 96%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санавиации Крыма 70 лет – сколько людей спасены с начала годаКрым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиковКак работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, скорая помощь, здоровье, новости крыма, крым