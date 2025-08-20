Рейтинг@Mail.ru
Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле
Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле
Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле
Реконструкция набережной в феодосийском поселке Коктебель выполнена более чем на 60%, подрядчик должен ускорить темпы производства работ для своевременной сдачи РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Реконструкция набережной в феодосийском поселке Коктебель выполнена более чем на 60%, подрядчик должен ускорить темпы производства работ для своевременной сдачи объекта. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.На сегодняшний день общая готовность объекта превышает 60%, уточнил глава крымского правительства. В частности, противооползневые сооружения готовы на 73%, оградительная стена возведена на 70%, отсыпка пляжа выполнена на 80%.В числе задач, которые предстоит завершить в ближайшее время, остаются строительство подпорных стен, монтаж систем поверхностного водоотведения, установка секций труб глубоководного выпуска и укладка плиточного покрытия пешеходных дорожек, добавил Гоцанюк.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережных после "шторма века": как идут работы в СевастополеКак идет благоустройство туристического центра города Саки в КрымуВ Севастополе готовятся реконструировать Исторический бульвар
Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле

Подрядчик реконструкции набережной в Коктебеле должен ускорить темпы работ – власти

18:35 20.08.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаРеконструкция набережной в Коктебеле
Реконструкция набережной в Коктебеле
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Реконструкция набережной в феодосийском поселке Коктебель выполнена более чем на 60%, подрядчик должен ускорить темпы производства работ для своевременной сдачи объекта. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Реконструкцию набережной в Коктебеле планируется завершить в декабре текущего года, что позволит встретить следующий туристический сезон с обновленным приморским пространством… Для ускорения процесса и обеспечения сдачи в срок подрядчику необходимо повысить темпы производства работ", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
На сегодняшний день общая готовность объекта превышает 60%, уточнил глава крымского правительства. В частности, противооползневые сооружения готовы на 73%, оградительная стена возведена на 70%, отсыпка пляжа выполнена на 80%.
В числе задач, которые предстоит завершить в ближайшее время, остаются строительство подпорных стен, монтаж систем поверхностного водоотведения, установка секций труб глубоководного выпуска и укладка плиточного покрытия пешеходных дорожек, добавил Гоцанюк.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
