На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышек

2025-12-01T08:36

2025-12-01T08:36

2025-12-01T08:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На Солнце зафиксирована одна из самых мощных в этом году вспышек, ее пик пришелся на 5:49 мск. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.Как отметил Леус, по свой силе вспышка попадает в пятерку самых сильных с начала 2025 года.Тем не менее, по словам эксперта, группа солнечных пятен, ставшая местом формирования этой вспышки, находится довольно далеко от линии Солнце - Земля, поэтому вероятность попадания на нашу планету возможного выброса солнечного вещества близка к нулю.В конце ноября сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о резком увеличении вспышечной активности на Солнце в ближайшее время .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМагнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

