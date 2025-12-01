Рейтинг@Mail.ru
01.12.2025
На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышек
На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышек - РИА Новости Крым, 01.12.2025
На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышек
На Солнце зафиксирована одна из самых мощных в этом году вспышек, ее пик пришелся на 5:49 мск. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T08:36
2025-12-01T08:36
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150691929_0:0:823:464_1920x0_80_0_0_3ef3188f02a4e741c2762ffbc1e8f25e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На Солнце зафиксирована одна из самых мощных в этом году вспышек, ее пик пришелся на 5:49 мск. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.Как отметил Леус, по свой силе вспышка попадает в пятерку самых сильных с начала 2025 года.Тем не менее, по словам эксперта, группа солнечных пятен, ставшая местом формирования этой вспышки, находится довольно далеко от линии Солнце - Земля, поэтому вероятность попадания на нашу планету возможного выброса солнечного вещества близка к нулю.В конце ноября сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о резком увеличении вспышечной активности на Солнце в ближайшее время .
космос
вспышки на солнце, солнце, космос, стихия, центр погоды "фобос", земля, новости
На Солнце произошла одна из самых мощных в этом году вспышек

На Солнце произошла сильная вспышка самого высокого класса Х

08:36 01.12.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На Солнце зафиксирована одна из самых мощных в этом году вспышек, ее пик пришелся на 5:49 мск. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.
"В ранние утренние часы на Солнце зафиксирована сильная вспышка самого высокого класса Х. По предварительным данным ее мощность составила Х1,95 баллов, а пик пришелся на 5 часов 49 минут по московскому времени", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Леус, по свой силе вспышка попадает в пятерку самых сильных с начала 2025 года.
Тем не менее, по словам эксперта, группа солнечных пятен, ставшая местом формирования этой вспышки, находится довольно далеко от линии Солнце - Земля, поэтому вероятность попадания на нашу планету возможного выброса солнечного вещества близка к нулю.
В конце ноября сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о резком увеличении вспышечной активности на Солнце в ближайшее время .
Читайте также на РИА Новости Крым:
Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
Магнитные бури: как пережить – совет эксперта
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
 
Вспышки на СолнцеСолнцекосмосСтихияЦентр погоды "ФОБОС"ЗемляНовости
 
