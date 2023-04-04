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Сколько заработал Крым на приватизации имущества за девять лет - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Сколько заработал Крым на приватизации имущества за девять лет
Сколько заработал Крым на приватизации имущества за девять лет - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Сколько заработал Крым на приватизации имущества за девять лет
Доходы бюджета Крыма от приватизации имущества за девять лет составил 14,4 миллиарда рублей, еще 4,2 млрд рублей получено в виде дивидендов. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T14:52
2023-04-04T14:52
крым
экономика
крымский бюджет
новости крыма
лариса кулинич
общество
приватизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Крыма от приватизации имущества за девять лет составил 14,4 миллиарда рублей, еще 4,2 млрд рублей получено в виде дивидендов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.Кроме того, по ее словам, с 2014 года минимущества региона вовлекло в оборот свыше 10 тысяч земельных участков. Передача в аренду недвижимого имущества позволила пополнить республиканский бюджет на шесть миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей поступило по итогам прошлого года.Также около миллиарда рублей поступило в казну республики от продажи земельных участков.В период нахождения Крыма в составе России на полуострове был приватизирован ряд объектов государственного имущества. Среди наиболее крупных – винодельческие предприятия "Массандра" и "Новый свет". По итогам торгов владельцем предприятий стало ООО "Южный проект" – дочерняя компания банка "Россия". Стоимость сделок составила соответственно 5,3 млрд рублей и 1,5 млрд рублей. Также на аукционах были проданы южнобережные санатории "Мисхор" (380 млн рублей), "Ай-Петри" (416 млн рублей) и "Дюльбер" (702 млн рублей).Президент РФ Владимир Путин на одном из заседаний Государственного совета России и Совета по стратегическому развитию объяснил приватизацию объектов государственного имущества в Крыму необходимостью привлекать частные инвестиции в развитие экономики региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнется продажа национализированных украинских активов в КрымуВ Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимуществаАксенов назвал сумму поступлений и федеральных дотаций в бюджет Крыма
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крым, экономика, крымский бюджет, новости крыма, лариса кулинич, общество, приватизация
Сколько заработал Крым на приватизации имущества за девять лет

Минимущества: за девять лет в бюджет Крыма поступило 14,4 млрд рублей от приватизации

14:52 04.04.2023
 
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Деньги на фоне графика - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Крыма от приватизации имущества за девять лет составил 14,4 миллиарда рублей, еще 4,2 млрд рублей получено в виде дивидендов. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.
"В бюджет республики в результате нашей деятельности за девять лет поступили средства в размере 14 миллиардов 400 миллионов рублей от приватизации имущества и 4 миллиарда 200 миллионов рублей в виде дивидендов", – сказала Кулинич на заседании президиума крымского парламента во вторник.
Кроме того, по ее словам, с 2014 года минимущества региона вовлекло в оборот свыше 10 тысяч земельных участков. Передача в аренду недвижимого имущества позволила пополнить республиканский бюджет на шесть миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей поступило по итогам прошлого года.
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Также около миллиарда рублей поступило в казну республики от продажи земельных участков.
В период нахождения Крыма в составе России на полуострове был приватизирован ряд объектов государственного имущества. Среди наиболее крупных – винодельческие предприятия "Массандра" и "Новый свет". По итогам торгов владельцем предприятий стало ООО "Южный проект" – дочерняя компания банка "Россия". Стоимость сделок составила соответственно 5,3 млрд рублей и 1,5 млрд рублей. Также на аукционах были проданы южнобережные санатории "Мисхор" (380 млн рублей), "Ай-Петри" (416 млн рублей) и "Дюльбер" (702 млн рублей).
Президент РФ Владимир Путин на одном из заседаний Государственного совета России и Совета по стратегическому развитию объяснил приватизацию объектов государственного имущества в Крыму необходимостью привлекать частные инвестиции в развитие экономики региона.
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КрымЭкономикаКрымский бюджетНовости КрымаЛариса КулиничОбществоПриватизация
 
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