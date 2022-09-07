https://crimea.ria.ru/20220907/v-sevastopole-deputaty-rassmotreli-proekt-privatizatsii-gosimuschestva-1124430465.html

В Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимущества

В Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимущества - РИА Новости Крым, 07.09.2022

В Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимущества

В Севастополе комитет по городскому хозяйству рассмотрел проект закона "О приватизации государственного имущества города Севастополя". Как сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T15:04

2022-09-07T15:04

2022-09-07T15:04

севастополь

общество

закон и право

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе комитет по городскому хозяйству рассмотрел проект закона "О приватизации государственного имущества города Севастополя". Как сообщает пресс-служба севастопольского Заксобрания, предварительно депутаты не высказали замечаний к документу.По словам председателя Заксобрания Владимира Немцева, после принятия этого закона парламентарии начнут разрабатывать прогнозный план приватизации, который планируют принять в 2023 году.Спикер уточнил, что на данный момент полномочия Законодательного собрания сохранены в полном объеме, при этом методика формирования прогнозного плана приватизации приведена в соответствие федеральному законодательству.Парламентарии уверены, что принятие закона увеличит долю частной собственности в экономике, обеспечит открытость и публичность приватизационных сделок. Также закон должен гарантировать равный доступ всем категориям потенциальных инвесторов и оптимизировать структуру городской госсобственности, обеспечив доходы в бюджет.Распоряжением правительства Севастополя представленный законопроект одобрен без каких-либо замечаний.В 2018 году севастопольские депутаты отклонили план приватизации госимущества, не поддержав прогнозный план приватизации двенадцати ГУПов, входящих в собственность города. Среди них – "Пансионаты Севастополя", "Севастопольский морской порт", "Севавтотранс", "Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя", "Единый информационно-расчетный центр" и несколько управляющих компаний.По данным Минфина, ожидаемая приватизация госимущеста принесет в 2022 году – 3,6 млрд рублей, в 2023 году – 3,3 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20211208/vlasti-kryma-ozvuchili-plany-privatizatsii-imuschestva-na-2022-god--1121675007.html

севастополь

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севастополь, общество, закон и право