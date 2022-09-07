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В Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимущества - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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В Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимущества
В Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимущества - РИА Новости Крым, 07.09.2022
В Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимущества
В Севастополе комитет по городскому хозяйству рассмотрел проект закона "О приватизации государственного имущества города Севастополя". Как сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T15:04
2022-09-07T15:04
севастополь
общество
закон и право
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе комитет по городскому хозяйству рассмотрел проект закона "О приватизации государственного имущества города Севастополя". Как сообщает пресс-служба севастопольского Заксобрания, предварительно депутаты не высказали замечаний к документу.По словам председателя Заксобрания Владимира Немцева, после принятия этого закона парламентарии начнут разрабатывать прогнозный план приватизации, который планируют принять в 2023 году.Спикер уточнил, что на данный момент полномочия Законодательного собрания сохранены в полном объеме, при этом методика формирования прогнозного плана приватизации приведена в соответствие федеральному законодательству.Парламентарии уверены, что принятие закона увеличит долю частной собственности в экономике, обеспечит открытость и публичность приватизационных сделок. Также закон должен гарантировать равный доступ всем категориям потенциальных инвесторов и оптимизировать структуру городской госсобственности, обеспечив доходы в бюджет.Распоряжением правительства Севастополя представленный законопроект одобрен без каких-либо замечаний.В 2018 году севастопольские депутаты отклонили план приватизации госимущества, не поддержав прогнозный план приватизации двенадцати ГУПов, входящих в собственность города. Среди них – "Пансионаты Севастополя", "Севастопольский морской порт", "Севавтотранс", "Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя", "Единый информационно-расчетный центр" и несколько управляющих компаний.По данным Минфина, ожидаемая приватизация госимущеста принесет в 2022 году – 3,6 млрд рублей, в 2023 году – 3,3 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20211208/vlasti-kryma-ozvuchili-plany-privatizatsii-imuschestva-na-2022-god--1121675007.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, общество, закон и право
В Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимущества

Севастопольские парламентарии одобрили законопроект приватизации городского имущества

15:04 07.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевЗдание Заксобрания Севастополя
Здание Заксобрания Севастополя - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе комитет по городскому хозяйству рассмотрел проект закона "О приватизации государственного имущества города Севастополя". Как сообщает пресс-служба севастопольского Заксобрания, предварительно депутаты не высказали замечаний к документу.
По словам председателя Заксобрания Владимира Немцева, после принятия этого закона парламентарии начнут разрабатывать прогнозный план приватизации, который планируют принять в 2023 году.
Спикер уточнил, что на данный момент полномочия Законодательного собрания сохранены в полном объеме, при этом методика формирования прогнозного плана приватизации приведена в соответствие федеральному законодательству.
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Парламентарии уверены, что принятие закона увеличит долю частной собственности в экономике, обеспечит открытость и публичность приватизационных сделок. Также закон должен гарантировать равный доступ всем категориям потенциальных инвесторов и оптимизировать структуру городской госсобственности, обеспечив доходы в бюджет.
Распоряжением правительства Севастополя представленный законопроект одобрен без каких-либо замечаний.
В 2018 году севастопольские депутаты отклонили план приватизации госимущества, не поддержав прогнозный план приватизации двенадцати ГУПов, входящих в собственность города. Среди них – "Пансионаты Севастополя", "Севастопольский морской порт", "Севавтотранс", "Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя", "Единый информационно-расчетный центр" и несколько управляющих компаний.
По данным Минфина, ожидаемая приватизация госимущеста принесет в 2022 году – 3,6 млрд рублей, в 2023 году – 3,3 млрд рублей.
СевастопольОбществоЗакон и право
 
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