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Севастопольский винзавод и еще 4 ГУПа приватизируют

Севастопольский винзавод и еще 4 ГУПа приватизируют - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Севастопольский винзавод и еще 4 ГУПа приватизируют

На заседании правительства в Севастополе одобрили проект закона, согласно которому будут приватизированы пять госпредприятий, включая Севастопольский винзавод и РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T20:43

2023-12-06T20:43

2023-12-06T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. На заседании правительства в Севастополе одобрили проект закона, согласно которому будут приватизированы пять госпредприятий, включая Севастопольский винзавод и "Проект развития Балаклавы". Речь не идет о передаче имущества в частные руки, написал в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.По его словам, речь идет об управляющих компаниях Нахимовского и Гагаринского районов, Севастопольском винзаводе, Едином информационно-расчетном центре и "Проекте развития Балаклавы".Севастопольский винзавод был построен более 80 лет назад, когда было подписано постановление "О развитии виноградарства и виноделия "Массандры" и шампанского производства". Его приватизация, как и остальных ГУПов, стала возможна благодаря "положительному значению чистых активов" по результатам отчетности за 2022 год.Прогнозный план приватизации был утвержден постановлением правительства Севастополя, завершить процесс планируется в 2024 году.Как проинформировал в ходе заседания глава Департамента по имущественным и земельным отношениям Тимур Кулиев, положительными результатами предстоящей приватизации является "обеспечение поступлений в бюджет города Севастополя" и "вовлечение неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот". По его словам, отпадет также необходимость тратить средства на охрану и содержание неиспользуемых объектов.Напомним, в 2022 году в Севастополе приняли проект закона "О приватизации государственного имущества города Севастополя". Предполагалось, то после него севастопольские парламентарии начнут разрабатывать прогнозный план приватизации, который планировали принять в 2023 году.При этом в 2018 году севастопольские депутаты отклонили план приватизации госимущества, не поддержав прогнозный план приватизации двенадцати ГУПов, входящих в собственность города. Среди них были "Единый информационно-расчетный центр" и несколько управляющих компаний, которые снова в этот план включены. Теперь его должны рассмотреть депутаты Законодательного собрания Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосийские власти продают детский сад с землей у моря за 4 млнЧасть исторического здания в центре Симферополя продадут на конкурсеСколько заработал Крым на приватизации имущества за девять лет

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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, балаклава