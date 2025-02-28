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Встреча в Стамбуле – в США рассказали о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Встреча в Стамбуле – в США рассказали о переговорах с Россией
Встреча в Стамбуле – в США рассказали о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Встреча в Стамбуле – в США рассказали о переговорах с Россией
Речь на переговорах представителей России и США в Стамбуле шла о стабилизации работы дипмиссий, сообщает Госдеп. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T07:36
2025-02-28T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Речь на переговорах представителей России и США в Стамбуле шла о стабилизации работы дипмиссий, сообщает Госдеп.В частности, представители американской стороны высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявили о необходимости поддерживать устойчивый уровень кадрового обеспечения посольства США в Москве.Делегаты договорились провести в ближайшем будущем повторную встречу по этим вопросам. Дата, место и представительство будут определены позднее.Делегации России и США встретились 27 февраля в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. Заявлений для прессы не последовало.Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Матвиенко передала Эрдогану послание от ПутинаКремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с СШАПереговоры России и США: что ждет Украину
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сша, госдепартамент сша, стамбул, россия, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Встреча в Стамбуле – в США рассказали о переговорах с Россией

Представители России и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий – Госдеп

07:36 28.02.2025 (обновлено: 07:38 28.02.2025)
 
© AP Photo Francisco SecoАвтомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США
Автомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo Francisco Seco
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Речь на переговорах представителей России и США в Стамбуле шла о стабилизации работы дипмиссий, сообщает Госдеп.
"В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонней работы дипмиссий", — говорится в заявлении.
В частности, представители американской стороны высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявили о необходимости поддерживать устойчивый уровень кадрового обеспечения посольства США в Москве.
Делегаты договорились провести в ближайшем будущем повторную встречу по этим вопросам. Дата, место и представительство будут определены позднее.
Делегации России и США встретились 27 февраля в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. Заявлений для прессы не последовало.
Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
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