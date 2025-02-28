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Встреча в Стамбуле – в США рассказали о переговорах с Россией

Встреча в Стамбуле – в США рассказали о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Встреча в Стамбуле – в США рассказали о переговорах с Россией

Речь на переговорах представителей России и США в Стамбуле шла о стабилизации работы дипмиссий, сообщает Госдеп. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T07:36

2025-02-28T07:36

2025-02-28T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Речь на переговорах представителей России и США в Стамбуле шла о стабилизации работы дипмиссий, сообщает Госдеп.В частности, представители американской стороны высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявили о необходимости поддерживать устойчивый уровень кадрового обеспечения посольства США в Москве.Делегаты договорились провести в ближайшем будущем повторную встречу по этим вопросам. Дата, место и представительство будут определены позднее.Делегации России и США встретились 27 февраля в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. Заявлений для прессы не последовало.Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Матвиенко передала Эрдогану послание от ПутинаКремль обозначил судьбу новых регионов и перспективы отношений с СШАПереговоры России и США: что ждет Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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