Встреча в Стамбуле – в США рассказали о переговорах с Россией
Представители России и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий – Госдеп
07:36 28.02.2025 (обновлено: 07:38 28.02.2025)
© AP Photo Francisco SecoАвтомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США
© AP Photo Francisco Seco
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Речь на переговорах представителей России и США в Стамбуле шла о стабилизации работы дипмиссий, сообщает Госдеп.
"В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонней работы дипмиссий", — говорится в заявлении.
В частности, представители американской стороны высказали обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, заявили о необходимости поддерживать устойчивый уровень кадрового обеспечения посольства США в Москве.
Делегаты договорились провести в ближайшем будущем повторную встречу по этим вопросам. Дата, место и представительство будут определены позднее.
Делегации России и США встретились 27 февраля в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. Заявлений для прессы не последовало.
Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
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