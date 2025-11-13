https://crimea.ria.ru/20251113/zhitel-krymskogo-sela-udaril-politseyskogo-i-poluchil-uslovnyy-srok-1150862920.html

Житель крымского села ударил полицейского и получил условный срок

Житель крымского села ударил полицейского и получил условный срок

Житель Красноперекопского района получил условный срок за то что толкнул и ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 13.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопского района получил условный срок за то что толкнул и ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в конце мая в селе Воинка сотрудниками ДПС остановили мужчину на мопеде без номеров. Правоохранители выявили у него признаки алкогольного опьянения и отстранили нарушителя от управления транспортным средством.Незаконные действия полицейские пресекли, злоумышленника задержали. Суд приговорил виновного 1,5 годам условно с испытательным сроком на аналогичный период.

