Житель крымского села ударил полицейского и получил условный срок
2025-11-13T11:27
2025-11-13T11:27
2025-11-13T11:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопского района получил условный срок за то что толкнул и ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в конце мая в селе Воинка сотрудниками ДПС остановили мужчину на мопеде без номеров. Правоохранители выявили у него признаки алкогольного опьянения и отстранили нарушителя от управления транспортным средством.Незаконные действия полицейские пресекли, злоумышленника задержали. Суд приговорил виновного 1,5 годам условно с испытательным сроком на аналогичный период.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнегорском районе Крыма поймали пьяного рецидивиста за рулем мопедаПогоня со стрельбой: в Ялте полицейские задержали пьяного водителяСтрелял в полицейских: крымчанин осужден за пьяную погоню с силовиками
11:27 13.11.2025 (обновлено: 11:34 13.11.2025)