"Папа, он вытекает": в Крыму братья-школьники спасли подростка после ДТП

"В тот вечер я был на выезде. Так они мне позвонили и говорят: "Папа, ты только не ругайся, но мы у тебя жгут взяли. У нас во дворе мопедиста сбили. Парень вытекает, его спасать надо. Представляете? Так и выразились, как принято у военных - вытекает", - вспоминает Александр Бебик, отец 13-летних двойняшек Ильи и Матвея из Евпатории, которые спасли от смерти попавшего в ДТП подростка.Авария, очевидцами которой стали братья, произошла в Евпатории еще 13 сентября. Ребята не растерялись и оказали первую помощь пострадавшему. Илья вызвал "скорую" и полицию, а Матвей наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Это помогло не допустить критического ухудшения состояния парня до приезда врачей. За оказание первой помощи в ДТП семиклассникам вручили грамоты от крымского минздрава, пригласив в Симферополь, в Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Ну, а спасенный ими парень все еще проходит лечение, но уже в амбулаторных условиях.Ответственное и небезразличное будущееПо словам директора "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергея Олефиренко, эти ребята показали пример, как должны действовать настоящие мужчины."Эти два брата проявили пример гражданского долга и ответственности. Они вернули многим веру в то, что подрастающее поколение не безнадежно, не безразлично. Ведь многие пройдут мимо умирающего человека, думая, что он пьяный. А он может быть добропорядочным гражданином, у которого случился инсульт. Ребята оказались в стрессовой ситуации. И если бы не их действия, то мальчик остался бы как минимум инвалидом, а в худшем случае мог бы и умереть", - сказал Олефиренко, вручая братьям грамоты от министра здравоохранения республики Алексея Натарова.Сориентироваться в стрессовой ситуации ребятам помогли уроки тактической подготовки. В школе, курсантами которой они являются, работает их отец. По его словам, школа и Центр медицины катастроф, "сделают коллаборацию и совместно будут проводить занятия по тактической медицине".После награждения ребят ждала экскурсия по Центру медицины катастроф - для них провели урок по оказанию сердечно-легочной реанимации и разрешили ребятам посидеть в машинах санавиации.Не успели испугатьсяНемного смущаясь видеокамер и вопросов журналистов, братья рассказывают, как все произошло: "В тот вечер мы гуляли с собакой, видели, как катаются мопедисты, уже собрались домой, но тут услышали звук удара - побежали смотреть и увидели, что парня машина сбила".Действуя по инструкции, дети осмотрели пострадавшего. Оказалось, что у него была сломана нога, началось массивное кровотечение.А его брат Илья вспоминает: "Скорая помощь ехала 17 минут. Я им назвал время наложения жгута. Они забрали пострадавшего и уехали. А мы попросили его друзей рассказать родителям о том, что случилось, чтобы они тоже ехали в больницу".- Неужели не было страшно?- Так все за секунду произошло! Не было времени испугаться. Он еще подлетел высоко. Он машины метров на десять отлетел. Ударился головой о бордюр еще.- А с пострадавшим общаетесь?- Да, у нас его телефон есть, звоним. Он еще лечится, но уже нормально, тик-токи снимает. (Смеются).Знания, которые спасают жизньОтец двойняшек время от времени просит их не зазнаваться от внимания журналистов, не думать, что они сделали какой-то уж слишком героический поступок. Он работает инструктором на курсах тактической подготовки, является бойцом одного из подразделений "Барс-Крым" - охраняет родную землю и тоже спасает жизни. Его сыновья пока еще задумываются о получении военных специальностей в будущем.- Александр, почему вы решили своих детей обучать тактической медицине?- Тактической медицине мы начали обучать детей с начала СВО, а нашему клубу уже 8 лет, я там старшина. Слежу за порядком и дисциплиной. Переодеть, обуть, обеспечить все материальное состояние — это моя зона ответственности. Мои дети постоянно со мной - они ходят в горы, могут разжечь костер без спичек, оказать первую помощь. И прожить без интернета и гаджетов. И это очень важно сегодня.Кстати, у Александра, (а теперь и у его сыновей) в кармане всегда найдется жгут. На всякий случай. Ведь главное - остановить кровь, чтобы человек не "вытек".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажкуДва школьника в Крыму получили награды за раскрытие преступления11-летний мальчик спас утопающего пенсионера в Феодосии

2025

