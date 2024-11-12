https://crimea.ria.ru/20241112/pomogli-raskryt-prestuplenie-dva-shkolnika-v-krymu-poluchili-nagrady-1141798395.html

Два школьника в Крыму получили награды за раскрытие преступления

Два школьника в Крыму получили награды за раскрытие преступления - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Два школьника в Крыму получили награды за раскрытие преступления

Два школьника в Крыму помогли полиции раскрыть серьезное преступление и за это награждены памятными медали "За проявленное мужество". Об этом сообщил во вторник РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T16:18

2024-11-12T16:18

2024-11-12T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Два школьника в Крыму помогли полиции раскрыть серьезное преступление и за это награждены памятными медали "За проявленное мужество". Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.За активное участие в защите правопорядка и помощь полиции ребят представили к наградам. Им вручены памятные медали Совета Федерации "За проявленное мужество" в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои", почетные грамоты МВД по Республике Крым и подарки.Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, 15-летние школьники сообщили в полицию об увиденном в общественном транспорте: один неизвестный мужчина передал порошок белого цвета другому, после чего оба вышли на остановке возле одного из торговых центров Симферополя.Участие в награждении также приняли сенатор от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Юрий Нимченко и министр внутренних дел по Республике Крым Игорь Илларионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступникаКрымчанин награжден за заслуги перед ОтечествомКрымских пожарных наградят за тушение Феодосийской нефтебазы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, награды, новости крыма, совет федерации, мвд по республике крым