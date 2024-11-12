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Два школьника в Крыму получили награды за раскрытие преступления - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Два школьника в Крыму получили награды за раскрытие преступления
Два школьника в Крыму получили награды за раскрытие преступления - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Два школьника в Крыму получили награды за раскрытие преступления
Два школьника в Крыму помогли полиции раскрыть серьезное преступление и за это награждены памятными медали "За проявленное мужество". Об этом сообщил во вторник РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T16:18
2024-11-12T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Два школьника в Крыму помогли полиции раскрыть серьезное преступление и за это награждены памятными медали "За проявленное мужество". Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.За активное участие в защите правопорядка и помощь полиции ребят представили к наградам. Им вручены памятные медали Совета Федерации "За проявленное мужество" в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои", почетные грамоты МВД по Республике Крым и подарки.Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, 15-летние школьники сообщили в полицию об увиденном в общественном транспорте: один неизвестный мужчина передал порошок белого цвета другому, после чего оба вышли на остановке возле одного из торговых центров Симферополя.Участие в награждении также приняли сенатор от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Юрий Нимченко и министр внутренних дел по Республике Крым Игорь Илларионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступникаКрымчанин награжден за заслуги перед ОтечествомКрымских пожарных наградят за тушение Феодосийской нефтебазы
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сергей аксенов, награды, новости крыма, совет федерации, мвд по республике крым
Два школьника в Крыму получили награды за раскрытие преступления

Два школьника из Крыма помогли полиции раскрыть серьезное преступление

16:18 12.11.2024 (обновлено: 16:22 12.11.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваДва крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
Два крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Два школьника в Крыму помогли полиции раскрыть серьезное преступление и за это награждены памятными медали "За проявленное мужество". Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"Благодаря активной гражданской позиции и своевременному реагированию ребят полицейские раскрыли серьезное преступление. Елисей Пацков и Егор Кондратенко, несмотря на свою молодость, проявили высокие качества характера: ответственность, неравнодушие и смелость", – сообщил Аксенов.

За активное участие в защите правопорядка и помощь полиции ребят представили к наградам. Им вручены памятные медали Совета Федерации "За проявленное мужество" в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои", почетные грамоты МВД по Республике Крым и подарки.
Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, 15-летние школьники сообщили в полицию об увиденном в общественном транспорте: один неизвестный мужчина передал порошок белого цвета другому, после чего оба вышли на остановке возле одного из торговых центров Симферополя.

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 38-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у подозреваемого изъято 39 свертков с порошкообразным веществом белого цвета весом более 31 грамма. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является синтетическим наркотическим веществом N-метилэфедрон" – рассказали в МВД.

© ТГ-канал Сергея АксеноваДва крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
Два крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
1 из 3
Два крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваДва крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
Два крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
2 из 3
Два крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваДва крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
Два крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
3 из 3
Два крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
© ТГ-канал Сергея Аксенова
1 из 3
Два крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
© ТГ-канал Сергея Аксенова
2 из 3
Два крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
© ТГ-канал Сергея Аксенова
3 из 3
Два крымских школьника помогли полиции раскрыть серьезное преступление
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Участие в награждении также приняли сенатор от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Юрий Нимченко и министр внутренних дел по Республике Крым Игорь Илларионов.
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