Медик из Севастополя спас парня на улице

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Севастопольский анестезиолог-реаниматолог Евгений Морозов, везя дочь в школу, заметил молодого человека, который лежал без сознания у пешеходного перехода. Доктор остановил машину, оценил состояние парня и, понимая серьезность ситуации, немедленно приступил к реанимационным мероприятиям. Об этом рассказал губернатор Севастополя в своем тг-канале.Он добавил, что благодаря доктору, а также усилиям других медиков удалось предотвратить беду и спасти парня. Сейчас молодой человек получает всю необходимую медицинскую помощь."Поступок нашего врача – это воплощение настоящего профессионализма. Он мгновенно оценил угрозу жизни и начал действовать. Про таких людей говорят – врач от Бога", – подытожил губернатор.Как сообщалось ранее, в Крыму 13-летние братья Илья и Матвей Бебики спасли жизнь пострадавшему в ДТП подростку. Авария, очевидцами которой стали братья, произошла в Евпатории. Ребята не растерялись и оказали первую помощь пострадавшему. Илья вызвал "скорую" и полицию, а Матвей наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Это помогло не допустить критического ухудшения состояния парня до приезда врачей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

