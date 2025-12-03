https://crimea.ria.ru/20251203/medik-iz-sevastopolya-spas-parnya-na-ulitse-1151385266.html
Медик из Севастополя спас парня на улице
2025-12-03T16:22
2025-12-03T16:22
2025-12-03T16:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Севастопольский анестезиолог-реаниматолог Евгений Морозов, везя дочь в школу, заметил молодого человека, который лежал без сознания у пешеходного перехода. Доктор остановил машину, оценил состояние парня и, понимая серьезность ситуации, немедленно приступил к реанимационным мероприятиям. Об этом рассказал губернатор Севастополя в своем тг-канале.Он добавил, что благодаря доктору, а также усилиям других медиков удалось предотвратить беду и спасти парня. Сейчас молодой человек получает всю необходимую медицинскую помощь."Поступок нашего врача – это воплощение настоящего профессионализма. Он мгновенно оценил угрозу жизни и начал действовать. Про таких людей говорят – врач от Бога", – подытожил губернатор.Как сообщалось ранее, в Крыму 13-летние братья Илья и Матвей Бебики спасли жизнь пострадавшему в ДТП подростку. Авария, очевидцами которой стали братья, произошла в Евпатории. Ребята не растерялись и оказали первую помощь пострадавшему. Илья вызвал "скорую" и полицию, а Матвей наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Это помогло не допустить критического ухудшения состояния парня до приезда врачей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:22 03.12.2025 (обновлено: 16:23 03.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Севастопольский анестезиолог-реаниматолог Евгений Морозов, везя дочь в школу, заметил молодого человека, который лежал без сознания у пешеходного перехода. Доктор остановил машину, оценил состояние парня и, понимая серьезность ситуации, немедленно приступил к реанимационным мероприятиям. Об этом рассказал губернатор Севастополя в своем тг-канале.
"Он делал сердечно-легочную реанимацию вплоть до прибытия скорой помощи, а затем передал пострадавшего медикам, которые оперативно доставили пациента в больницу", – рассказал Развожаев.
Он добавил, что благодаря доктору, а также усилиям других медиков удалось предотвратить беду и спасти парня. Сейчас молодой человек получает всю необходимую медицинскую помощь.
"Поступок нашего врача – это воплощение настоящего профессионализма. Он мгновенно оценил угрозу жизни и начал действовать. Про таких людей говорят – врач от Бога", – подытожил губернатор.
Как сообщалось ранее, в Крыму 13-летние братья Илья и Матвей Бебики спасли
жизнь пострадавшему в ДТП подростку. Авария, очевидцами которой стали братья, произошла в Евпатории. Ребята не растерялись и оказали первую помощь пострадавшему. Илья вызвал "скорую" и полицию, а Матвей наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Это помогло не допустить критического ухудшения состояния парня до приезда врачей.
