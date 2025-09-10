https://crimea.ria.ru/20250910/krym-poluchit-bolee-45-mln-na-lgotnye-kredity-dlya-agrariev-iz-za-zasukhi-1149351374.html

Крым получит более 45 млн на льготные кредиты для аграриев из-за засухи

Крым получит более 45 млн на льготные кредиты для аграриев из-за засухи - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Крым получит более 45 млн на льготные кредиты для аграриев из-за засухи

Минсельхоз Крыма дополнительно выделил Крыму 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T20:32

2025-09-10T20:32

2025-09-10T19:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Минсельхоз Крыма дополнительно выделил Крыму 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера. Об этом сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что Минсельхоз России увеличил лимиты на льготные кредиты для аграриев Южного федерального округа, пострадавших от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.В частности, Республике Крым дополнительно выделено 45,7 млн рублей. Также 241 млн рублей получит Ростовская область и еще 222,5 млн рублей – Краснодарский край.Механизм льготного кредитования остается одним из ключевых инструментов государственной поддержки аграриев, особенно в период посевной и уборочной кампаний, утверждают в ведомстве."Аграриям доступны льготные краткосрочные кредиты по ставке до 7,4% годовых на приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, топлива, запчастей и иные направления кредитования", – уточнили в Минсельхозе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии обновили парк сельхозтехникиКрымские вина однозначно будут в топе "Винного гида России" – экспертВ Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли

2025

