Крымские аграрии обновили парк сельхозтехники
Крымские аграрии обновили парк сельхозтехники
Крымские аграрии приобрели 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники с 2014 года. В том числе, речь о тракторах, комбайнах, почвообрабатывающих машинах
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Крымские аграрии приобрели 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники с 2014 года. В том числе, речь о тракторах, комбайнах, почвообрабатывающих машинах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, крымские аграрии в основном работают с отечественной техникой, что наглядно подтверждает эффективность программ импортозамещения.В Крыму находятся представительства основных российских производителей, которые реализуют и обслуживают поставленную технику и оборудование. При этом ключевую роль играет господдержка: свыше 54 % всей техники приобретено посредством механизма финансовой аренды через агропромышленную лизинговую компанию с государственным участием АО "Росагролизинг", уточнил глава региона.По его информации, в разгар уборочной кампании в поля ежедневно выходили до 1300 мощных зерноуборочных комбайнов, а общее количество техники достигает 1500 единиц."Будем продолжать работу по импортозамещению и обновлению парка сельхозтехники", - резюмировал Аксенов.Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретениесельхозтехники. В марте правительство объявило о решении выделить свыше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаровВ России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасностиВ Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Крымские аграрии приобрели 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники с 2014 года. В том числе, речь о тракторах, комбайнах, почвообрабатывающих машинах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"С 2014 года крымские сельхозпроизводители приобрели 6,5 тыс. единиц различной сельскохозяйственной техники и оборудования. Это в том числе 1,5 тыс. тракторов, 700 комбайнов, 1,4 тыс. единиц почвообрабатывающей, 500 – посевной и 2,4 тыс. единиц прочей техники и оборудования", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, крымские аграрии в основном работают с отечественной техникой, что наглядно подтверждает эффективность программ импортозамещения.
В Крыму находятся представительства основных российских производителей, которые реализуют и обслуживают поставленную технику и оборудование. При этом ключевую роль играет господдержка: свыше 54 % всей техники приобретено посредством механизма финансовой аренды через агропромышленную лизинговую компанию с государственным участием АО "Росагролизинг", уточнил глава региона.
По его информации, в разгар уборочной кампании в поля ежедневно выходили до 1300 мощных зерноуборочных комбайнов, а общее количество техники достигает 1500 единиц.
"Будем продолжать работу по импортозамещению и обновлению парка сельхозтехники", - резюмировал Аксенов.
Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретение
сельхозтехники. В марте правительство объявило о решении выделить свыше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома
и развитие сельских территорий в 2025 году.
