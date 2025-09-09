Рейтинг@Mail.ru
Крымские аграрии обновили парк сельхозтехники - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Крымские аграрии обновили парк сельхозтехники
Крымские аграрии обновили парк сельхозтехники - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Крымские аграрии обновили парк сельхозтехники
Крымские аграрии приобрели 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники с 2014 года. В том числе, речь о тракторах, комбайнах, почвообрабатывающих машинах, сообщил РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T16:25
2025-09-09T16:25
поддержка аграриев
минсельхоз крыма
крым
сергей аксенов
новости
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149116471_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_b376c9a14ef43a80fb9181649e0d0a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Крымские аграрии приобрели 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники с 2014 года. В том числе, речь о тракторах, комбайнах, почвообрабатывающих машинах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, крымские аграрии в основном работают с отечественной техникой, что наглядно подтверждает эффективность программ импортозамещения.В Крыму находятся представительства основных российских производителей, которые реализуют и обслуживают поставленную технику и оборудование. При этом ключевую роль играет господдержка: свыше 54 % всей техники приобретено посредством механизма финансовой аренды через агропромышленную лизинговую компанию с государственным участием АО "Росагролизинг", уточнил глава региона.По его информации, в разгар уборочной кампании в поля ежедневно выходили до 1300 мощных зерноуборочных комбайнов, а общее количество техники достигает 1500 единиц."Будем продолжать работу по импортозамещению и обновлению парка сельхозтехники", - резюмировал Аксенов.Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретениесельхозтехники. В марте правительство объявило о решении выделить свыше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.
поддержка аграриев , минсельхоз крыма, крым, сергей аксенов, новости, новости крыма
Крымские аграрии обновили парк сельхозтехники

В Крыму аграрии приобрели 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники с 2014 года - власти

16:25 09.09.2025
 
© Администрация Ленинского района Республики КрымУборка урожая
Уборка урожая
© Администрация Ленинского района Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Крымские аграрии приобрели 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники с 2014 года. В том числе, речь о тракторах, комбайнах, почвообрабатывающих машинах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
2014 года крымские сельхозпроизводители приобрели 6,5 тыс. единиц различной сельскохозяйственной техники и оборудования. Это в том числе 1,5 тыс. тракторов, 700 комбайнов, 1,4 тыс. единиц почвообрабатывающей, 500 – посевной и 2,4 тыс. единиц прочей техники и оборудования", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, крымские аграрии в основном работают с отечественной техникой, что наглядно подтверждает эффективность программ импортозамещения.
В Крыму находятся представительства основных российских производителей, которые реализуют и обслуживают поставленную технику и оборудование. При этом ключевую роль играет господдержка: свыше 54 % всей техники приобретено посредством механизма финансовой аренды через агропромышленную лизинговую компанию с государственным участием АО "Росагролизинг", уточнил глава региона.
По его информации, в разгар уборочной кампании в поля ежедневно выходили до 1300 мощных зерноуборочных комбайнов, а общее количество техники достигает 1500 единиц.
"Будем продолжать работу по импортозамещению и обновлению парка сельхозтехники", - резюмировал Аксенов.
Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретениесельхозтехники. В марте правительство объявило о решении выделить свыше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.
