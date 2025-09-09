https://crimea.ria.ru/20250909/krymskie-agrarii-obnovili-park-selkhoztekhniki-1149322848.html

Крымские аграрии обновили парк сельхозтехники

Крымские аграрии приобрели 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники с 2014 года. В том числе, речь о тракторах, комбайнах, почвообрабатывающих машинах, сообщил РИА Новости Крым, 09.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Крымские аграрии приобрели 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники с 2014 года. В том числе, речь о тракторах, комбайнах, почвообрабатывающих машинах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, крымские аграрии в основном работают с отечественной техникой, что наглядно подтверждает эффективность программ импортозамещения.В Крыму находятся представительства основных российских производителей, которые реализуют и обслуживают поставленную технику и оборудование. При этом ключевую роль играет господдержка: свыше 54 % всей техники приобретено посредством механизма финансовой аренды через агропромышленную лизинговую компанию с государственным участием АО "Росагролизинг", уточнил глава региона.По его информации, в разгар уборочной кампании в поля ежедневно выходили до 1300 мощных зерноуборочных комбайнов, а общее количество техники достигает 1500 единиц."Будем продолжать работу по импортозамещению и обновлению парка сельхозтехники", - резюмировал Аксенов.Ранее сообщалось, что правительство России направит четыре миллиарда рублей на приобретениесельхозтехники. В марте правительство объявило о решении выделить свыше 530 миллиардов рублей на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаровВ России запустят новый нацпроект по продовольственной безопасностиВ Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы

