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Крымские вина однозначно будут в топе "Винного гида России" – эксперт - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Крымские вина однозначно будут в топе "Винного гида России" – эксперт
Крымские вина однозначно будут в топе "Винного гида России" – эксперт - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Крымские вина однозначно будут в топе "Винного гида России" – эксперт
Крымские вина однозначно попадут в топ "Винного гида России –2025-2026" по итогам аудита в Крыму и Севастополе. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым,... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T06:08
2025-07-31T06:08
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артур саркисян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Крымские вина однозначно попадут в топ "Винного гида России –2025-2026" по итогам аудита в Крыму и Севастополе. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, заявил руководитель экспертной группы исследования Артур Саркисян на полях совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Крыма и Севастополя.По словам Саркисяна, эксперты проводили аудит винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя в течение двух недель. Работа здесь завершится до 2 августа, а итоги исследований предприятий всех винодельческих регионов страны будут известны к концу года, но уже сегодня можно сделать некоторые уверенные прогнозы, сказал эксперт.Он отметил, что качество вин в Крыму и Севастополе за год очень сильно поменялось в лучшую сторону, причем в городе федерального значения наметились яркие изменения для развития отрасли."Я не буду раскрывать все карты, но скажу, что этот город уникален тем, что появилось огромное количество потрясающих игроков. И оценки однозначно будут выше, чем в предыдущих годах", – добавил Саркисян.По его словам, не только качество вина, но вообще климат в отрасли виноделия в Крыму и Севастополе сегодня наблюдается очень позитивный, и можно сказать, что здесь развитие российского виноделия происходит очень стремительное.Саркисян подчеркнул, что эксперты увидели уникальнейшие предприятия, где у каждого винодела есть четкое понимание того, что он делает. При этом местные власти на деле помогают виноделам пережить непростые времена, а потребителю получить высококачественные вина на полках по доступным ценам.По его словам, продукцию из Крыма, Севастополя и других виноградарских регионов в рамках "Винного гида России" оценят 20 экспертов. Они регулярно проходят так называемое тарирование, чтобы можно было убедиться, насколько правильно они оценивают те или иные вина по определенным маркерам, сказал Саркисян."То есть даются специальные испорченные позиции. И одна и та же позиция может появляться даже до трех раз, чтобы понять, насколько человек правильно оценивает одну и ту же позицию через определенные промежутки времени", – пояснил эксперт."Винный гид России" – ежегодное исследование, которое Роскачество реализует совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и Ассоциацией виноградарей и виноделов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Серьезные деньги": Развожаев доложил Путину о винных заводах в регионеКрым опережает Кубань по винному туризму – АСИВино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты Роскачества
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виноделие в крыму, виноградники крыма, крым, мнения, новости крыма, новости севастополя, севастополь, артур саркисян
Крымские вина однозначно будут в топе "Винного гида России" – эксперт

Крымские вина однозначно попадут в топ "Винного гида России 2025-2026" – эксперт

06:08 31.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевКрымское вино
Крымское вино
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Крымские вина однозначно попадут в топ "Винного гида России –2025-2026" по итогам аудита в Крыму и Севастополе. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, заявил руководитель экспертной группы исследования Артур Саркисян на полях совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Крыма и Севастополя.
По словам Саркисяна, эксперты проводили аудит винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя в течение двух недель. Работа здесь завершится до 2 августа, а итоги исследований предприятий всех винодельческих регионов страны будут известны к концу года, но уже сегодня можно сделать некоторые уверенные прогнозы, сказал эксперт.
"Еще не закончено исследование, но как только будут результаты непосредственно на "Винном гиде России" у Роскачества, однозначно вы увидите – я уверен, что крымские вина там будут", – заявил эксперт.
Он отметил, что качество вин в Крыму и Севастополе за год очень сильно поменялось в лучшую сторону, причем в городе федерального значения наметились яркие изменения для развития отрасли.
"Я не буду раскрывать все карты, но скажу, что этот город уникален тем, что появилось огромное количество потрясающих игроков. И оценки однозначно будут выше, чем в предыдущих годах", – добавил Саркисян.
По его словам, не только качество вина, но вообще климат в отрасли виноделия в Крыму и Севастополе сегодня наблюдается очень позитивный, и можно сказать, что здесь развитие российского виноделия происходит очень стремительное.
Саркисян подчеркнул, что эксперты увидели уникальнейшие предприятия, где у каждого винодела есть четкое понимание того, что он делает. При этом местные власти на деле помогают виноделам пережить непростые времена, а потребителю получить высококачественные вина на полках по доступным ценам.
По его словам, продукцию из Крыма, Севастополя и других виноградарских регионов в рамках "Винного гида России" оценят 20 экспертов. Они регулярно проходят так называемое тарирование, чтобы можно было убедиться, насколько правильно они оценивают те или иные вина по определенным маркерам, сказал Саркисян.
"То есть даются специальные испорченные позиции. И одна и та же позиция может появляться даже до трех раз, чтобы понять, насколько человек правильно оценивает одну и ту же позицию через определенные промежутки времени", – пояснил эксперт.
"Винный гид России" – ежегодное исследование, которое Роскачество реализует совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и Ассоциацией виноградарей и виноделов России.
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