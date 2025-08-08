https://crimea.ria.ru/20250808/v-krymu-ptitsevodov-obedinyat-v-assotsiatsiyu-dlya-progressa-v-otrasli-1148518682.html
В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
В Крыму птицеводческие хозяйства объединят в ассоциацию по примеру виноградарей и виноделов, чтобы власти могли в симбиозе с предпринимателями решать проблемы... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T07:41
2025-08-08T07:41
2025-08-08T07:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму птицеводческие хозяйства объединят в ассоциацию по примеру виноградарей и виноделов, чтобы власти могли в симбиозе с предпринимателями решать проблемы еще до их развития и добиваться роста показателей в отрасли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.Он отметил, что эффективность такой работы уже доказала Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма, с представителями которой у властей налажен понятный диалог для решения общих задач."Это голос не одного человека, а группы компаний. Мы четко понимаем, куда они двигаются. И они подсказывают нам, а мы им. То есть это не так, что мы диктуем условия, а вы только закладывайте (виноградники). Мы стараемся еще до проблемы, решить вопрос. Мы ее можем и не видеть: глаз замыливается. Но ассоциации нам говорят, что проблема будет такая-то, и мы в симбиозе быстрее реагируем на нее", – поделился Кратюк.Почему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистовВ январе 2025 года глава минсельхоза РК Денис Кратюк заявлял, что власти Крыма ведут переговоры с несколькими инвесторами, готовыми вложить средства в увеличение производства куриного яйца, чтобы повысить производство яиц в республике на 15%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цена на куриные яйца одна из самых низких в России В Севастополе подешевели яйца и подорожало молоко В Севастополе за неделю подешевел "борщевой набор" и подорожали огурцы
В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для роста показателей в отрасли