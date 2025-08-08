Рейтинг@Mail.ru
В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
В Крыму птицеводческие хозяйства объединят в ассоциацию по примеру виноградарей и виноделов, чтобы власти могли в симбиозе с предпринимателями решать проблемы... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму птицеводческие хозяйства объединят в ассоциацию по примеру виноградарей и виноделов, чтобы власти могли в симбиозе с предпринимателями решать проблемы еще до их развития и добиваться роста показателей в отрасли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.Он отметил, что эффективность такой работы уже доказала Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма, с представителями которой у властей налажен понятный диалог для решения общих задач."Это голос не одного человека, а группы компаний. Мы четко понимаем, куда они двигаются. И они подсказывают нам, а мы им. То есть это не так, что мы диктуем условия, а вы только закладывайте (виноградники). Мы стараемся еще до проблемы, решить вопрос. Мы ее можем и не видеть: глаз замыливается. Но ассоциации нам говорят, что проблема будет такая-то, и мы в симбиозе быстрее реагируем на нее", – поделился Кратюк.Почему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистовВ январе 2025 года глава минсельхоза РК Денис Кратюк заявлял, что власти Крыма ведут переговоры с несколькими инвесторами, готовыми вложить средства в увеличение производства куриного яйца, чтобы повысить производство яиц в республике на 15%.
сельское хозяйство, денис кратюк, производство в крыму, новости крыма, крым, минсельхоз крыма, цены на яйца в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму птицеводческие хозяйства объединят в ассоциацию по примеру виноградарей и виноделов, чтобы власти могли в симбиозе с предпринимателями решать проблемы еще до их развития и добиваться роста показателей в отрасли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
"Мы на днях планируем еще одну ассоциацию создать – по птицеводству. Потому что куриное яйцо является для нас стратегическим продуктом, социальным. И мы хотим, чтобы все те, кто занимается птицеводством, объединились и могли регулярно давать нам правильные сигналы от отрасли", – сказал Кратюк.
Он отметил, что эффективность такой работы уже доказала Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма, с представителями которой у властей налажен понятный диалог для решения общих задач.
"Это голос не одного человека, а группы компаний. Мы четко понимаем, куда они двигаются. И они подсказывают нам, а мы им. То есть это не так, что мы диктуем условия, а вы только закладывайте (виноградники). Мы стараемся еще до проблемы, решить вопрос. Мы ее можем и не видеть: глаз замыливается. Но ассоциации нам говорят, что проблема будет такая-то, и мы в симбиозе быстрее реагируем на нее", – поделился Кратюк.
Почему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистов
В январе 2025 года глава минсельхоза РК Денис Кратюк заявлял, что власти Крыма ведут переговоры с несколькими инвесторами, готовыми вложить средства в увеличение производства куриного яйца, чтобы повысить производство яиц в республике на 15%.
