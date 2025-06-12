https://crimea.ria.ru/20250612/v-krymu-tsena-na-kurinye-yaytsa-odna-iz-samykh-nizkikh-v-rossii-1147154310.html

В Крыму цена на куриные яйца одна из самых низких в России

В Крыму цена на куриные яйца одна из самых низких в России - РИА Новости Крым, 12.06.2025

В Крыму цена на куриные яйца одна из самых низких в России

Стоимость десятка куриных яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей впервые с 2023 года, Крым вошел в число лидеров по самой низкой стоимости. Об этом... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T10:15

2025-06-12T10:15

2025-06-12T10:15

росстат

россия

крым

цены на куриные яйца

цены на яйца в крыму

цены в крыму

цены и тарифы

торговля

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119269055_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_12f7a1d3a16a5b724530727c34e794a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Стоимость десятка куриных яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей впервые с 2023 года, Крым вошел в число лидеров по самой низкой стоимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.Отмечается, что в конце весны яйца подешевели до 96,5 рубля со 102,8 в апреле и 117,7 в мае прошлого года.До этого стоимость десятка яиц меньше 100 рублей была в октябре 2023 года, когда данный продукт стоил 97,1 рубля за 10 штук.В апреле этого года начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики и торговли Крыма Анатолий Гук сообщал, что в республике цена десятка яиц составляет 64 рубля, что является самой низкой стоимостью данного продукта в России.В декабре 2023 года цены на яйца в России достигали 10-летнего максимума. Тогда десяток яиц в магазинах стоил в среднем 121,8 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ФАС сделали заявление о цене на картофель в России В Севастополе подешевели яйца и подорожало молокоЦены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росстат, россия, крым, цены на куриные яйца, цены на яйца в крыму, цены в крыму, цены и тарифы, торговля, новости