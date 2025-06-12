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В Крыму цена на куриные яйца одна из самых низких в России - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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В Крыму цена на куриные яйца одна из самых низких в России
В Крыму цена на куриные яйца одна из самых низких в России - РИА Новости Крым, 12.06.2025
В Крыму цена на куриные яйца одна из самых низких в России
Стоимость десятка куриных яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей впервые с 2023 года, Крым вошел в число лидеров по самой низкой стоимости. Об этом... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T10:15
2025-06-12T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Стоимость десятка куриных яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей впервые с 2023 года, Крым вошел в число лидеров по самой низкой стоимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.Отмечается, что в конце весны яйца подешевели до 96,5 рубля со 102,8 в апреле и 117,7 в мае прошлого года.До этого стоимость десятка яиц меньше 100 рублей была в октябре 2023 года, когда данный продукт стоил 97,1 рубля за 10 штук.В апреле этого года начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики и торговли Крыма Анатолий Гук сообщал, что в республике цена десятка яиц составляет 64 рубля, что является самой низкой стоимостью данного продукта в России.В декабре 2023 года цены на яйца в России достигали 10-летнего максимума. Тогда десяток яиц в магазинах стоил в среднем 121,8 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ФАС сделали заявление о цене на картофель в России В Севастополе подешевели яйца и подорожало молокоЦены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся
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РИА Новости Крым
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росстат, россия, крым, цены на куриные яйца, цены на яйца в крыму, цены в крыму, цены и тарифы, торговля, новости
В Крыму цена на куриные яйца одна из самых низких в России

Цена десятка яиц в Крыму опустилась ниже 70 рублей впервые за два года – Росстат

10:15 12.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Стоимость десятка куриных яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей впервые с 2023 года, Крым вошел в число лидеров по самой низкой стоимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что в конце весны яйца подешевели до 96,5 рубля со 102,8 в апреле и 117,7 в мае прошлого года.
До этого стоимость десятка яиц меньше 100 рублей была в октябре 2023 года, когда данный продукт стоил 97,1 рубля за 10 штук.
Как уточняет агентство, самые низкие цены на яйца наблюдаются в Мордовии (69 рублей), в Крыму (70 рублей), Пензенской области (72 рубля).
В апреле этого года начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики и торговли Крыма Анатолий Гук сообщал, что в республике цена десятка яиц составляет 64 рубля, что является самой низкой стоимостью данного продукта в России.
В декабре 2023 года цены на яйца в России достигали 10-летнего максимума. Тогда десяток яиц в магазинах стоил в среднем 121,8 рубля.
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РосстатРоссияКрымЦены на куриные яйцаЦены на яйца в КрымуЦены в КрымуЦены и тарифыТорговляНовости
 
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