Рейтинг@Mail.ru
Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250512/tseny-v-krymu-na-borschevoy-nabor-vyrosli-pochemu-i-kogda-snizyatsya-1146235464.html
Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся
Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся
Цены на овощи борщевого набора в Крыму незначительно выросли, как это происходит традиционно в межсезонье, и должны снизиться уже через две-три недели. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T06:01
2025-05-12T06:01
радио "спутник в крыму"
цены в крыму
борщ
экономика
экономика крыма
мнения
крым
общество
цены и тарифы
анатолий гук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122395942_721:52:2498:1051_1920x0_80_0_0_01730ebfe66724a83b9dd6ed6f392ad8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Цены на овощи борщевого набора в Крыму незначительно выросли, как это происходит традиционно в межсезонье, и должны снизиться уже через две-три недели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики РК Анатолий Гук.Цены на овощи борщевого набора, которые попадают под категорию социально значимых товаров, стали расти еще в марте. По слова Гука, согласно проведенному анализу, в апреле этот рост продолжился.Но такая динамика роста цен наблюдается в Крыму каждый год в межсезонье, и это временное явление, заметил он."Это тот период, когда овощи борщевого набора прошлого года урожая уже заканчиваются, а молодой еще не вызрел. Буквально 2-3 недели – и на продовольственном рынке уже пойдет снижение цен", – заверил Гук.Гук подчеркнул, что сейчас в Республике Крым цены на отдельные позиции социально значимых товаров ниже, чем в Севастополе, Краснодарском крае и в целом в Южном федеральном округе (ЮФО). В частности, цены на яйцо куриное в Крыму в среднем до 20% ниже, чем на Кубани, отметил он.Добиться этого, по словам Гука, удалось благодаря подписанию правительством РК соглашения с хозяйствующими субъектами о стабилизации цен и увеличению объемов производства на предприятиях.Гук напомнил, что в феврале текущего года правительство РК подписало с производителями и торговыми сетями дополнительное соглашение, согласно которому в республике был расширен перечень социально значимых товаров."У нас изначально, когда мы в 2024 году подписали правительственное соглашение, этот перечень составлял уже более 30 позиций, хотя утвержденный – 24. Отдельные торговые сети еще до подписания предложили 50-60 позиций и на сегодняшний день расширили перечень до более чем 80 наименований. То есть сейчас в Республике Крым перечень социально значимых товаров является самым широким", – уточнил Гук.Он подчеркнул, что мониторинг цен и их сравнительный анализ производится всеми муниципалитетами регулярно: для федеральной статистики – еженедельно, а в соответствии с правительственным соглашением – ежедневно.И ожидать, что летом в связи с притоком туристов цены поднимутся, нет оснований, считает Гук.Ранее, в апреле, глава ФАС России Максим Шаскольский сообщил, что ведомство начало дополнительные проверки производителей молочной продукции после того, как был зафиксирован высокий уровень наценок на ряд товаров, в частности сливочное масло, сырое молоко и хлеб.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчане заплатят за кило шашлыка на майские – инфографика Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122395942_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_84808207fd327be83248d4aafa5bb4f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены в крыму, борщ, экономика, экономика крыма, мнения, крым, общество, цены и тарифы, анатолий гук
Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся

Цены на овощи борщевого набора выросли в межсезонье и снизятся через две – три недели

06:01 12.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУстановление рекорда Украины по самому массовому приготовлению борща
Установление рекорда Украины по самому массовому приготовлению борща - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Цены на овощи борщевого набора в Крыму незначительно выросли, как это происходит традиционно в межсезонье, и должны снизиться уже через две-три недели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики РК Анатолий Гук.
Цены на овощи борщевого набора, которые попадают под категорию социально значимых товаров, стали расти еще в марте. По слова Гука, согласно проведенному анализу, в апреле этот рост продолжился.
"По сельхозпроизводителям были собраны все материалы и направлены в органы ФАС для проверки фактов повышения цены на овощи. И было вынесено 35 предостережений хозяйствующим субъектам. То есть на сегодняшний день у нас незначительный рост цен на овощи борщевого набора", – рассказал Гук.
Но такая динамика роста цен наблюдается в Крыму каждый год в межсезонье, и это временное явление, заметил он.
"Это тот период, когда овощи борщевого набора прошлого года урожая уже заканчиваются, а молодой еще не вызрел. Буквально 2-3 недели – и на продовольственном рынке уже пойдет снижение цен", – заверил Гук.
Гук подчеркнул, что сейчас в Республике Крым цены на отдельные позиции социально значимых товаров ниже, чем в Севастополе, Краснодарском крае и в целом в Южном федеральном округе (ЮФО). В частности, цены на яйцо куриное в Крыму в среднем до 20% ниже, чем на Кубани, отметил он.
Добиться этого, по словам Гука, удалось благодаря подписанию правительством РК соглашения с хозяйствующими субъектами о стабилизации цен и увеличению объемов производства на предприятиях.
"Также налажено взаимодействие с Министерством транспорта РФ, и все товары социальные и скоропортящиеся у нас идут через паромную переправу без очереди. Не по большому кругу, через новые территории, а напрямую в Крым. И это тоже может влиять на цену", – добавил он.
Гук напомнил, что в феврале текущего года правительство РК подписало с производителями и торговыми сетями дополнительное соглашение, согласно которому в республике был расширен перечень социально значимых товаров.
"У нас изначально, когда мы в 2024 году подписали правительственное соглашение, этот перечень составлял уже более 30 позиций, хотя утвержденный – 24. Отдельные торговые сети еще до подписания предложили 50-60 позиций и на сегодняшний день расширили перечень до более чем 80 наименований. То есть сейчас в Республике Крым перечень социально значимых товаров является самым широким", – уточнил Гук.
Он подчеркнул, что мониторинг цен и их сравнительный анализ производится всеми муниципалитетами регулярно: для федеральной статистики – еженедельно, а в соответствии с правительственным соглашением – ежедневно.
И ожидать, что летом в связи с притоком туристов цены поднимутся, нет оснований, считает Гук.
"Многие думают, что вот сейчас туристы поедут в Крым и будет резкий необоснованный рост цен на какие-то товары. Но таких фактов мы ежегодно не наблюдаем", – резюмировал начальник профильного управления.
Ранее, в апреле, глава ФАС России Максим Шаскольский сообщил, что ведомство начало дополнительные проверки производителей молочной продукции после того, как был зафиксирован высокий уровень наценок на ряд товаров, в частности сливочное масло, сырое молоко и хлеб.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько крымчане заплатят за кило шашлыка на майские – инфографика
Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники
Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России
 
Радио "Спутник в Крыму"Цены в КрымуБорщЭкономикаЭкономика КрымаМненияКрымОбществоЦены и тарифыАнатолий Гук
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:03"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма
07:45Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
07:26Россиян ждут длинные выходные в июне
06:45Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
06:23Итоги Крымской наступательной операции. Инфографика
06:01Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся
00:01Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая
00:00Какой сегодня праздник: 12 мая
22:10ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие
21:53Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль
21:33Угрозы Киева Параду Победы и переговоры России и Украины: главное за день
20:40Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко
20:18Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая
19:33Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией
19:12В Крыму проходит фестиваль-конкурс пленэрной живописи
18:41Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурь
18:02Крымские маслины могут пережить 14-градусные морозы
17:47Чем кончатся для Украины переговоры в Стамбуле – мнение политолога
17:11Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
17:02Пятилетняя девочка пострадала при ударе дрона в курском поселке
Лента новостейМолния