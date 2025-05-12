https://crimea.ria.ru/20250512/tseny-v-krymu-na-borschevoy-nabor-vyrosli-pochemu-i-kogda-snizyatsya-1146235464.html

Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся

Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся

Цены на овощи борщевого набора в Крыму незначительно выросли, как это происходит традиционно в межсезонье, и должны снизиться уже через две-три недели. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T06:01

2025-05-12T06:01

2025-05-12T06:01

радио "спутник в крыму"

цены в крыму

борщ

экономика

экономика крыма

мнения

крым

общество

цены и тарифы

анатолий гук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122395942_721:52:2498:1051_1920x0_80_0_0_01730ebfe66724a83b9dd6ed6f392ad8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Цены на овощи борщевого набора в Крыму незначительно выросли, как это происходит традиционно в межсезонье, и должны снизиться уже через две-три недели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики РК Анатолий Гук.Цены на овощи борщевого набора, которые попадают под категорию социально значимых товаров, стали расти еще в марте. По слова Гука, согласно проведенному анализу, в апреле этот рост продолжился.Но такая динамика роста цен наблюдается в Крыму каждый год в межсезонье, и это временное явление, заметил он."Это тот период, когда овощи борщевого набора прошлого года урожая уже заканчиваются, а молодой еще не вызрел. Буквально 2-3 недели – и на продовольственном рынке уже пойдет снижение цен", – заверил Гук.Гук подчеркнул, что сейчас в Республике Крым цены на отдельные позиции социально значимых товаров ниже, чем в Севастополе, Краснодарском крае и в целом в Южном федеральном округе (ЮФО). В частности, цены на яйцо куриное в Крыму в среднем до 20% ниже, чем на Кубани, отметил он.Добиться этого, по словам Гука, удалось благодаря подписанию правительством РК соглашения с хозяйствующими субъектами о стабилизации цен и увеличению объемов производства на предприятиях.Гук напомнил, что в феврале текущего года правительство РК подписало с производителями и торговыми сетями дополнительное соглашение, согласно которому в республике был расширен перечень социально значимых товаров."У нас изначально, когда мы в 2024 году подписали правительственное соглашение, этот перечень составлял уже более 30 позиций, хотя утвержденный – 24. Отдельные торговые сети еще до подписания предложили 50-60 позиций и на сегодняшний день расширили перечень до более чем 80 наименований. То есть сейчас в Республике Крым перечень социально значимых товаров является самым широким", – уточнил Гук.Он подчеркнул, что мониторинг цен и их сравнительный анализ производится всеми муниципалитетами регулярно: для федеральной статистики – еженедельно, а в соответствии с правительственным соглашением – ежедневно.И ожидать, что летом в связи с притоком туристов цены поднимутся, нет оснований, считает Гук.Ранее, в апреле, глава ФАС России Максим Шаскольский сообщил, что ведомство начало дополнительные проверки производителей молочной продукции после того, как был зафиксирован высокий уровень наценок на ряд товаров, в частности сливочное масло, сырое молоко и хлеб.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчане заплатят за кило шашлыка на майские – инфографика Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники Рост рубля и рекордный спрос на золото: что будет с экономикой России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены в крыму, борщ, экономика, экономика крыма, мнения, крым, общество, цены и тарифы, анатолий гук