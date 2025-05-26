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В Севастополе подешевели яйца и подорожало молоко
В Севастополе подешевели яйца и подорожало молоко - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Севастополе подешевели яйца и подорожало молоко
В Севастополе за прошедшую неделю в торговых точках одной из крупнейших торговых сетей зафиксировано снижение цен на охлажденное мясо кур и куриное яйцо, при... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T20:16
2025-05-26T20:16
2025-05-26T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю в торговых точках одной из крупнейших торговых сетей зафиксировано снижение цен на охлажденное мясо кур и куриное яйцо, при этом немного подорожали молоко и морковь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя по результатам постоянного мониторинга цен в регионе.По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, в торговых точках на молоко в пленке 2,5-3,2% согласно Меморандуму о взаимопонимании между властями и торговыми сетями установлена нулевая торговая наценка.Небольшое повышение цен на морковь, как и на весь "борщевой набор", обусловлено сокращением запасов овощей в хранилищах. Это компенсирует затраты производителей на сохранение продукции, пояснила начальник управления. Чиновница отметила, что увеличение предложения по свежим овощам приведут к изменению цен.Меморандум о взаимопонимании, согласно которому по 46 позициям продовольственных и непродовольственных товаров установлена нулевая либо минимальная торговая наценка в городе, действует с 2020 года, его пролонгация происходит ежегодно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятсяВ Госдуме объяснили причины индексации тарифов ЖКХ с 1 июляВ Крыму откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов
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севастополь, цены и тарифы, новости севастополя, правительство севастополя
В Севастополе подешевели яйца и подорожало молоко
В Севастополе за неделю подешевели яйца и курятина и подорожало молоко – власти
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю в торговых точках одной из крупнейших торговых сетей зафиксировано снижение цен на охлажденное мясо кур и куриное яйцо, при этом немного подорожали молоко и морковь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя по результатам постоянного мониторинга цен в регионе.
"В Севастополе наблюдается тенденция к снижению цен на охлажденные и мороженые куры, куриные яйца, свежие огурцы и лук. Незначительное повышение цен на молоко и морковь зафиксировали специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка", – сказано в сообщении.
По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, в торговых точках на молоко в пленке 2,5-3,2% согласно Меморандуму о взаимопонимании между властями и торговыми сетями установлена нулевая торговая наценка.
Небольшое повышение цен на морковь, как и на весь "борщевой набор", обусловлено сокращением запасов овощей в хранилищах. Это компенсирует затраты производителей на сохранение продукции, пояснила начальник управления. Чиновница отметила, что увеличение предложения по свежим овощам приведут к изменению цен.
Меморандум о взаимопонимании, согласно которому по 46 позициям продовольственных и непродовольственных товаров установлена нулевая либо минимальная торговая наценка в городе, действует с 2020 года, его пролонгация происходит ежегодно.
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