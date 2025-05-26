https://crimea.ria.ru/20250526/v-sevastopole-podesheveli-yaytsa-i-podorozhalo-moloko-1146723537.html

В Севастополе подешевели яйца и подорожало молоко

В Севастополе подешевели яйца и подорожало молоко - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Севастополе подешевели яйца и подорожало молоко

В Севастополе за прошедшую неделю в торговых точках одной из крупнейших торговых сетей зафиксировано снижение цен на охлажденное мясо кур и куриное яйцо, при... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T20:16

2025-05-26T20:16

2025-05-26T20:16

севастополь

цены и тарифы

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю в торговых точках одной из крупнейших торговых сетей зафиксировано снижение цен на охлажденное мясо кур и куриное яйцо, при этом немного подорожали молоко и морковь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя по результатам постоянного мониторинга цен в регионе.По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, в торговых точках на молоко в пленке 2,5-3,2% согласно Меморандуму о взаимопонимании между властями и торговыми сетями установлена нулевая торговая наценка.Небольшое повышение цен на морковь, как и на весь "борщевой набор", обусловлено сокращением запасов овощей в хранилищах. Это компенсирует затраты производителей на сохранение продукции, пояснила начальник управления. Чиновница отметила, что увеличение предложения по свежим овощам приведут к изменению цен.Меморандум о взаимопонимании, согласно которому по 46 позициям продовольственных и непродовольственных товаров установлена нулевая либо минимальная торговая наценка в городе, действует с 2020 года, его пролонгация происходит ежегодно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятсяВ Госдуме объяснили причины индексации тарифов ЖКХ с 1 июляВ Крыму откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, цены и тарифы, новости севастополя, правительство севастополя