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В ФАС сделали заявление о цене на картофель в России
В ФАС сделали заявление о цене на картофель в России - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В ФАС сделали заявление о цене на картофель в России
В этом летнем сезоне в России ожидается снижение цен на картофель. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T07:56
2025-06-11T07:56
2025-06-11T07:38
фас (федеральная антимонопольная служба)
россия
цены и тарифы
картофель
новости
торговля
сельское хозяйство
урожай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В этом летнем сезоне в России ожидается снижение цен на картофель. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.Скачки цен он объяснил разностью урожаев в прошлом и позапрошлом годах, а грядущую стабилизацию стоимости картофеля – скорым поступлением нового урожая, который заменит импортную продукцию. По словам главы ФАС, ведомство не ведет антимонопольную работу с аграриями из-за их большого количества в отрасли, при этом следит за наценками в ретейле и "там они минимальны".В Крыму высокая цена на картофель вызвана неурожаем этой культуры в стране в целом, заявлял ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. При этом в республике цены на картофель и ряд других социально значимых товаров стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с бизнесом, заявлял ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Российский рынок полностью обеспечен продуктами - ПатрушевВ Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменитьИнфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% из-за роста турпотока
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фас (федеральная антимонопольная служба), россия, цены и тарифы, картофель, новости, торговля, сельское хозяйство, урожай
В ФАС сделали заявление о цене на картофель в России
Цены на картофель в России могут снизиться летом - ФАС