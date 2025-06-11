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В ФАС сделали заявление о цене на картофель в России

В ФАС сделали заявление о цене на картофель в России - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В ФАС сделали заявление о цене на картофель в России

В этом летнем сезоне в России ожидается снижение цен на картофель. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T07:56

2025-06-11T07:56

2025-06-11T07:38

фас (федеральная антимонопольная служба)

россия

цены и тарифы

картофель

новости

торговля

сельское хозяйство

урожай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В этом летнем сезоне в России ожидается снижение цен на картофель. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.Скачки цен он объяснил разностью урожаев в прошлом и позапрошлом годах, а грядущую стабилизацию стоимости картофеля – скорым поступлением нового урожая, который заменит импортную продукцию. По словам главы ФАС, ведомство не ведет антимонопольную работу с аграриями из-за их большого количества в отрасли, при этом следит за наценками в ретейле и "там они минимальны".В Крыму высокая цена на картофель вызвана неурожаем этой культуры в стране в целом, заявлял ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. При этом в республике цены на картофель и ряд других социально значимых товаров стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с бизнесом, заявлял ранее начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Российский рынок полностью обеспечен продуктами - ПатрушевВ Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменитьИнфляция в Крыму в апреле увеличилась до 12,9% из-за роста турпотока

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), россия, цены и тарифы, картофель, новости, торговля, сельское хозяйство, урожай