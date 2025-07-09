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В Севастополе за неделю подешевел "борщевой набор" и подорожали огурцы - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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В Севастополе за неделю подешевел "борщевой набор" и подорожали огурцы
В Севастополе за неделю подешевел "борщевой набор" и подорожали огурцы - РИА Новости Крым, 09.07.2025
В Севастополе за неделю подешевел "борщевой набор" и подорожали огурцы
В Севастополе стоимость свеклы, картофеля и моркови снизилась более чем на 10%. Также подешевели куриные яйца, соль и сахар. Об этом по итогам еженедельного... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T09:11
2025-07-09T09:11
севастополь
цены в крыму
цены на куриные яйца
цены и тарифы
правительство севастополя
торговля
овощи
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе стоимость свеклы, картофеля и моркови снизилась более чем на 10%. Также подешевели куриные яйца, соль и сахар. Об этом по итогам еженедельного мониторинга цен на социально-значимые продукты сообщает правительство региона.В то же время в регионе фиксируется незначительный рост цен на огурцы, помидоры и яблоки, что постоянно наблюдается в условиях начала сбора урожая, пояснили в правительстве.При этом власти держат на постоянном контроле вопрос соблюдения договоренностей по меморандуму о взаимопонимании, подписанный в 2020 году между правительством и торговыми сетями города.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым пообщались с жителями и гостями Симферополя и узнали их мнение по поводу снижения цен на ряд продуктов и товаров на полуострове за последние недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обзор цен в Севастополе: какие продукты подешевелиВ Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техникаВ Крыму цены на рыночные продукты могут вырасти: когда и как не допустить
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севастополь, цены в крыму, цены на куриные яйца, цены и тарифы, правительство севастополя, торговля, овощи, новости севастополя
В Севастополе за неделю подешевел "борщевой набор" и подорожали огурцы

В Севастополе снизились цены на сахар, яйца и овощи

09:11 09.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОвощи в торговом центре
Овощи в торговом центре - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе стоимость свеклы, картофеля и моркови снизилась более чем на 10%. Также подешевели куриные яйца, соль и сахар. Об этом по итогам еженедельного мониторинга цен на социально-значимые продукты сообщает правительство региона.

"Стоимость "борщевого набора", который включает свеклу, картофель, морковь, снизилась более чем на 10%. Также подешевели куриные яйца, соль и сахар", – сказано в сообщении.

В то же время в регионе фиксируется незначительный рост цен на огурцы, помидоры и яблоки, что постоянно наблюдается в условиях начала сбора урожая, пояснили в правительстве.
При этом власти держат на постоянном контроле вопрос соблюдения договоренностей по меморандуму о взаимопонимании, подписанный в 2020 году между правительством и торговыми сетями города.
"В этом году список социально значимых товаров был расширен с 23 до 46 наименований. Теперь он включает не только продукты питания, но и детское питание, зубную пасту, средства гигиены и бытовой химии. Число торговых точек, участвующих в программе, увеличилось до 109", – подчеркнули в правительстве.
Ранее корреспонденты РИА Новости Крым пообщались с жителями и гостями Симферополя и узнали их мнение по поводу снижения цен на ряд продуктов и товаров на полуострове за последние недели.
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