https://crimea.ria.ru/20250709/v-sevastopole-za-nedelyu-podeshevel-borschevoy-nabor-i-podorozhali-ogurtsy-1147801179.html

В Севастополе за неделю подешевел "борщевой набор" и подорожали огурцы

В Севастополе за неделю подешевел "борщевой набор" и подорожали огурцы - РИА Новости Крым, 09.07.2025

В Севастополе за неделю подешевел "борщевой набор" и подорожали огурцы

В Севастополе стоимость свеклы, картофеля и моркови снизилась более чем на 10%. Также подешевели куриные яйца, соль и сахар. Об этом по итогам еженедельного... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T09:11

2025-07-09T09:11

2025-07-09T09:11

севастополь

цены в крыму

цены на куриные яйца

цены и тарифы

правительство севастополя

торговля

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе стоимость свеклы, картофеля и моркови снизилась более чем на 10%. Также подешевели куриные яйца, соль и сахар. Об этом по итогам еженедельного мониторинга цен на социально-значимые продукты сообщает правительство региона.В то же время в регионе фиксируется незначительный рост цен на огурцы, помидоры и яблоки, что постоянно наблюдается в условиях начала сбора урожая, пояснили в правительстве.При этом власти держат на постоянном контроле вопрос соблюдения договоренностей по меморандуму о взаимопонимании, подписанный в 2020 году между правительством и торговыми сетями города.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым пообщались с жителями и гостями Симферополя и узнали их мнение по поводу снижения цен на ряд продуктов и товаров на полуострове за последние недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обзор цен в Севастополе: какие продукты подешевелиВ Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техникаВ Крыму цены на рыночные продукты могут вырасти: когда и как не допустить

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, цены в крыму, цены на куриные яйца, цены и тарифы, правительство севастополя, торговля, овощи, новости севастополя